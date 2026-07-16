A empreitada que, desde outubro, obrigava ao corte de trânsito na ponte Eiffel, em Viana do Castelo, foi concluída na quarta-feira, pelo que a circulação já se faz sem condicionamentos, revelou esta quinta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

“Mantêm-se alguns trabalhos de acabamento, que serão realizados até ao final da próxima semana. Estes poderão condicionar, de forma pontual, a circulação pedonal no passeio contíguo à via férrea”, adiantou a IP, em resposta a questões da Lusa.

A obra dizia respeito à colocação de barreiras de proteção à catenária da Linha do Minho, na ponte Eiffel, e começou a 20 de outubro de 2025, disse a IP.

A intervenção representou um investimento de cerca de 580 mil euros e teve como objetivo “garantir as condições de segurança da circulação pedonal no tabuleiro rodoviário” da travessia.

A IP destaca que “as soluções implementadas foram desenvolvidas tendo em consideração as especificidades de cada situação identificada e em conformidade com as recomendações da então Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), no que respeita às dimensões, materiais, às fixações e ao impacto visual dos painéis de proteção”.

“O objetivo foi assegurar que a estética e a perceção da ponte Eiffel e dos respetivos acessos não fossem comprometidas pela instalação destes elementos”, explicou.

Além da população local, a ponte é atravessada todos os dias por muitos peregrinos a caminho de Santiago de Compostela, na Galiza, em Espanha.

A ponte tem 645 metros de comprimento, é composta por dois tabuleiros metálicos, sendo o superior rodoviário, para trânsito automóvel e pedestre, e o inferior ferroviário.

Inaugurada em 1878, a ponte metálica sobre o rio Lima foi desenhada pela casa Eiffel de Paris e substituiu a ponte em madeira que ligava o então terreiro de São Bento à margem esquerda do rio Lima, junto à capela de São Lourenço, na freguesia de Darque.