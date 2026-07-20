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O Comando Central das forças armadas dos Estados Unidos (CENTCOM) anunciou esta segunda-feira o início de uma nova ronda de ataques aéreos contra o Irão, a décima desde o fim do cessar-fogo provisório.

O CENTCOM afirmou, em comunicado divulgado na rede social X, que a nova vaga de ataques teve início às 16h00 locais (21h00 de Portugal continental), por ordem do Presidente, visando “degradar ainda mais as capacidades militares iranianas utilizadas para atacar navios mercantes no Estreito de Ormuz”.

Today at 4 p.m. ET, U.S. forces began a new round of strikes against Iran at the Commander in Chief's direction. The strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026

A anterior vaga de ataques norte-americanos, a nona desde o retomar do conflito, foi concluída na última madrugada, tendo visado “centros de comando militares iranianos, instalações de defesa aérea e de vigilância costeira, meios marítimos, bases de lançamento de mísseis e drones e redes de comunicações”.

Não houve qualquer reação imediata por parte do Irão relativamente a eventuais vítimas ou danos causados pelos ataques.