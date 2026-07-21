Um antigo militar norte-americano foi detido por suspeitas de ter provocado, nesta segunda-feira, um incêndio junto a um edifício que alberga escritórios de várias agências federais em Nova Iorque, incluindo o FBI, o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. O ataque, segundo as autoridades citadas pela agência noticiosa Reuters, causou três feridos.

O suspeito, identificado pelo FBI como Andrew Arrabaca, de 43 anos, terá disparado uma pistola de airsoft, lançado fogos de artifício e ateado fogo às escadas da entrada do edifício 26 Federal Plaza, depois de derramar um líquido acelerante.

Video shows suspect Andrew Arrabaca allegedly pouring gasoline and setting a fire outside Manhattan's 26 Federal Plaza, home to New York's immigration court and ICE offices. Arrabaca is now in custody. Sources tell FOX News he had "anti-ICE stuff on him" at the time of the… pic.twitter.com/Pxnh4TVJM1 — Fox News (@FoxNews) July 21, 2026

Segundo o FBI, os agentes federais imobilizaram o homem no local. Arrabaca transportava dois machados, um machete, três facas, uma pistola de airsoft e vários engenhos pirotécnicos. Durante o incidente, terá disparado entre cinco e sete vezes na direção do prédio.

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla inglesa) classificou o suspeito como um “manifestante anti-ICE” e indicou que Arrabaca fez várias declarações contra o Governo norte-americano e contra o ICE durante o ataque. “É um extremista antiamericano e antigovernamental”, afirmou James Barnacle, diretor-adjunto do FBI em Nova Iorque, numa conferência de imprensa, citada pelo jornal nova-iorquino.

BREAKING: FBI confirms that the NYC incendiary device suspect came armed with multiple weapons and says he intended to do harm: "Mr. Arrabaca came armed with bad intentions… Mr. Arrabaca was looking to injure people and harm people." "He had 2 axes, a hammer, a machete and 3… pic.twitter.com/hbv0fvUOJC — Fox News (@FoxNews) July 20, 2026

Três pessoas sofreram ferimentos ligeiros. Segundo o FBI, duas eram funcionários do Governo e a terceira era um imigrante que se encontrava no edifício para uma audiência relacionada com o seu estatuto migratório. O DHS acrescentou que uma outra pessoa foi atingida de raspão e que um agente de segurança sofreu ferimentos ligeiros ao deter o suspeito. O incêndio, por seu turno, foi rapidamente extinto pelos bombeiros da cidade.

De acordo com as autoridades, Arrabaca é residente em Poughkeepsie, no estado de Nova Iorque, e serviu no Exército dos Estados Unidos entre 2001 e 2004, tendo depois integrado a Guarda Nacional de Nova Iorque até 2005. Nunca foi destacado para missões no estrangeiro e deixou as Forças Armadas com a patente de especialista.

As autoridades estão a investigar o historial do suspeito, incluindo eventuais antecedentes criminais ou contactos anteriores com a polícia relacionados com problemas de saúde mental.

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, classificou o incidente como “profundamente perturbador“. “Estou aliviado por ninguém ter ficado gravemente ferido e por um suspeito estar sob custódia”, escreveu na rede social X.

What occurred outside 26 Federal Plaza this morning was deeply disturbing. I’m relieved no one was seriously injured and that a suspect is in custody. My team is in touch with the NYPD and we will support the federal investigation. Our administration will continue to ensure that… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 20, 2026

“A minha equipa está em contacto com o Departamento de Polícia de Nova Iorque e vamos apoiar a investigação federal”, sublinhou o autarca, acrescentando que “a administração [da cidade] continuará a garantir que todos os nova-iorquinos estão seguros na sua cidade e responsabilizará qualquer pessoa que ameace essa segurança”.

José Valbom acorda num armazém, vigiado por homens que falam russo. Os inspetores seguem o rasto de um carro preto. A polícia aperta o cerco, mas o tempo está a esgotar-se. Este novo podcast de ficção do Observador, em parceria com a Coyote Vadio, é a continuação da história de “O Zé faz 25”. Conta com as vozes de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida, Vera Moura, Paulo Calatré, Susana Brandão, Sara Matos, Fábio Baptista, Pedro Laginha e Carla Andrino. Pode ouvir o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube.