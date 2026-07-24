O ex-reitor da antiga Universidade Técnica de Lisboa (UTL) Eduardo de Arantes e Oliveira morreu esta sexta-feira aos 92 anos, em Lisboa, disse à Lusa fonte ligada à família.

Professor catedrático jubilado do Instituto Superior Técnico (IST), Eduardo de Arantes e Oliveira foi reitor da antiga UTL entre 1977 e 1985, tendo assumido, com interregnos, o cargo de secretário de Estado com as pastas do ensino superior, ciência e tecnologia entre 1978 e 1988.

Dirigiu o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de 1991 a 1998, presidiu à Academia das Ciências de Lisboa em 2007, 2009 e 2011 e foi conselheiro para a área da ciência e tecnologia do antigo diretor-geral da Unesco Frederico Mayor.

A Universidade de Lisboa, que agregou a UTL em 2013, realçou esta sexta-feira numa nota de pesar que o docente “pertenceu à geração que, na consolidação da democracia, transformou o modo como Portugal pensa a ciência, a engenharia e a universidade”, e que “deixou uma marca profunda na modernização do ensino superior e da política científica”.

Natural de Lisboa, Eduardo de Arantes e Oliveira formou-se em 1956 em Engenharia Civil pelo IST, onde “formou gerações de engenheiros e consolidou uma escola portuguesa de Mecânica Estrutural e Métodos Computacionais”, tendo sido um dos fundadores do Centro de Mecânica e Materiais da Universidade de Lisboa.

Arantes e Oliveira foi agraciado em Portugal com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, em Espanha com a Grã-Cruz do Mérito Civil e em França com a insígnia de Cavaleiro da Legião de Honra.

As universidades de Lisboa, Liège (Bélgica), Ásia Oriental (Macau) e Federal do Rio de Janeiro (Brasil) atribuíram-lhe o grau de doutor honoris causa.

O funeral realiza-se no domingo, com missa de corpo presente na Igreja de São Jorge de Arroios, em Lisboa.