O Governo dos Açores investiu cerca de 22 milhões de euros em 2025 nas convenções celebradas no âmbito do Serviço Regional de Saúde, mais 3,2 milhões do que em 2024, revelou esta quarta-feira a secretária da Saúde.

A secretária regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, referiu que, em 2025, foram realizados cerca de 2,5 milhões de exames e tratamentos através deste instrumento, representando um investimento de cerca de 22 milhões de euros, um aumento de 3,2 milhões face a 2024.

Segundo uma nota de imprensa do executivo açoriano, “este investimento permite assegurar, de forma complementar, a prestação de cuidados de saúde aos açorianos através de entidades convencionadas, garantindo maior capacidade de resposta, proximidade e equidade no acesso aos cuidados de saúde”.

A medida “traduz-se igualmente numa poupança significativa para os orçamentos familiares, ao reduzir a necessidade de despesas diretas com cuidados de saúde”.

Mónica Seidi salvaguarda, contudo, que, “na área da Imagiologia, as entidades privadas nem sempre conseguem assegurar a resposta desejada, devido à dificuldade em contratar médicos especialistas“.

Em 2025, entre as áreas com maior expressão destacam-se as análises clínicas, com cerca de 1,8 milhão de exames realizados, correspondendo a um investimento de 7,6 milhões de euros, e a medicina física e reabilitação, com cerca de 523 mil atos, num valor de cerca de 5 milhões de euros.

Também a Imagiologia registou um “volume muito significativo”, com cerca de 89 mil exames e um investimento de cerca de 4,4 milhões de euros.

A titular da pasta da Saúde considera que estes números “demonstram a importância estratégica dos parceiros do setor, que ao realizarem convenções reforçam a resposta do Serviço Regional de Saúde, permitindo assegurar aos açorianos um acesso mais célere, próximo e eficiente a cuidados de saúde fundamentais”.

O Governo Regional procedeu, entretanto, a uma atualização dos valores pagos às entidades privadas que aderiram às convenções nos setores da Imagiologia e medicina física e reabilitação, “algo que não acontecia desde 2014”, refere-se.

Nas especialidades, foram realizados “cerca de mais 720 mil exames/atos em 2025 do que em 2023, o que justifica o aumento do investimento de 17,7 milhões de euros em 2023 para mais de 22 milhões de euros em 2025”.