Apesar de os filmes do “Homem-Aranha” não figurarem entre os maiores sucessos de bilheteira da Marvel Comics, não deixam de atrair miúdos e graúdos, que se deliciam com este herói humano, mas com uma pontinha de aranha. Daí que não seja de estranhar que os patrocinadores façam fila para aparecer junto ao mascarado que lança teias para “voar”, as mesmas que usa para prender os criminosos. E, no mais recente filme da saga, o “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, a Marvel e a Sony optaram pela BMW.

No “Homem-Aranha: Regresso a Casa”, filme de 2017, era a Audi que surgia a fornecer os veículos utilizados na película, construtor que repetiu a colaboração no filme de 2019, o “Homem-Aranha: Longe de Casa”. A seguir foi a vez de a Hyundai motorizar o herói nos filmes de 2021 e 2023, respectivamente com o “Homem-Aranha: Sem Volta a Casa” e “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, com a marca sul-coreana a ceder o seu lugar de fornecedora oficial de veículos à BMW, que assim brilha no filme de 2026.

Se nos anos em que lutou contra os maus da fita ao lado do “Homem-Aranha” a Audi exibiu os A7, A8, TTS Roadster, Q8 e o eléctrico e-tron, para a Hyundai fazer desfilar no seu período alguns Ioniq eléctricos, além do SUV Tucson, a BMW concentrou as atenções no SUV eléctrico iX3 e na berlina Série 5. Enquanto o iX3 já utiliza a nova e polémica linguagem estilística da BMW, que a denomina Neue Klasse, a berlina 550e xDrive recorre ainda ao design anterior e mais consensual, com as grelhas de grandes dimensões.

Além destes dois modelos, a BMW aproveitou a presença no “Homem-Aranha” para mostrar o protótipo iX3 Flow Edition, que se caracteriza por exibir uma nova pintura no capot frontal com tecnologia E Ink, que pode transformar os painéis da carroçaria em ecrãs. O protótipo foi originalmente revelado na China em Abril deste ano, com os utilizadores a poderem escolher as animações de que mais gostarem, surpreendendo agora novamente, desta vez junto ao herói da Marvel. A marca germânica acredita que, com a E Ink, vai conseguir originar displays cada vez maiores, o que alarga as possibilidades de utilização.