O lucro da Sonae aumentou 20,5% no primeiro semestre face ao mesmo período de 2025, para 123 milhões de euros, impulsionado pelos negócios nacionais e internacionais e ganhos de eficiência, anunciou a empresa esta quarta-feira.

“Esta evolução reflete o crescimento dos negócios nacionais e internacionais, os ganhos de eficiência, o constante investimento no desenvolvimento dos negócios e a forte solidez financeira”, indica o grupo português num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A dona do Continente reporta um aumento do volume de negócios de 5,6% para 2,9 mil milhões no segundo trimestre e de 5,6 mil milhões de euros no semestre, “suportado por contributos sólidos de todos os negócios de retalho”. A Sonae sublinha que “o forte crescimento das vendas LfL [comparáveis] e a contínua expansão das redes de lojas permitiram reforçar as posições de liderança nos vários mercados”.

No segundo trimestre deste ano, o resultado líquido atribuível a acionistas atingiu 75 milhões de euros, registando um aumento homólogo de 27,3%.