Um homem, de 41 anos, ficou em prisão preventiva, após ser detido em França por suspeita de um homicídio ocorrido em agosto de 2025 no bairro da Cova da Moura, na Amadora, divulgou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito foi detido em 24 de junho, no sul de França, na região de Marselha, no âmbito de um mandado de detenção europeu.

Ainda segundo a PJ, a vítima, um homem de 34 anos, foi atingida por doze disparos de arma de fogo e morreu depois no hospital, devido à gravidade dos ferimentos sofridos.

“Os factos ocorreram no âmbito de uma altercação entre várias pessoas, tendo os autores abandonado o local após os disparos”, refere a PJ.

O arguido foi extraditado para Portugal, com a intervenção da Unidade de Cooperação Internacional da PJ, e, após primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.