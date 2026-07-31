Foi o primeiro pai de um autor de um tiroteio escolar nos Estados Unidos a ser condenado pelos crimes cometidos pelo filho no estado da Geórgia. Colin Gray, pai de Colt Gray — o adolescente responsável pelo tiroteio na Apalachee High School, que causou a morte de quatro pessoas em 2024 —, foi condenado esta quinta-feira a 15 anos de prisão por homicídio em segundo grau, homicídio por negligência e crimes de crueldade contra crianças, avançou a CNN.

“É evidente que falhou como pai“, apontou Nicholas Primm, o juiz responsável pelo caso, o pai de Colt Gray, citado pela BBC. “Os sinais de alerta estavam cada vez mais evidentes… e não fez o mínimo para evitar isto”, acrescentou.

Em março, Colin foi considerado culpado pelos crimes de que era acusado por ter comprado ao filho uma espingarda semiautomática como presente de Natal e por não ter garantido o seu armazenamento em segurança — apesar de ter recebido “avisos suficientes” de que o jovem, que tinha 14 anos à data do tiroteio, poderia vir a “ferir e colocar em perigo” outras pessoas.

Assim, a sentença proferida esta quinta-feira não se baseou na intenção de causar danos, mas sim naquilo que o tribunal considerou constituir uma situação de “negligência criminosa”. “O senhor Gray cometeu crimes, mas os seus crimes estão ligados aos crimes cometidos pelo seu filho, e isso torna a situação um pouco peculiar”, disse Nicholas Primm, o juiz responsável pelo caso, ao proferir a sentença, segundo a CNN.

A acusação, segundo a CNN, tinha pedido ao tribunal que condenasse Colin Gray a 80 anos de prisão. “Ele é a razão pela qual quatro pessoas morreram, sete ficaram feridas e inúmeras outras foram traumatizadas”, acusou Brad Smith, o procurador do condado de Barrow.

Colin Gray recusou prestar declarações antes da leitura da sentença e, durante a audiência, o homem de 55 anos aparentou respirar com dificuldade. Após a decisão, foi escoltado para fora da sala de audiências algemado. Entretanto, o seu advogado, Brian Hobbs, afirmou que pretende recorrer da decisão.

Colt Gray foi condenado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional

Na sexta-feira passada, Colt Gray declarou-se culpado de 55 crimes graves, incluindo quatro acusações de homicídio. O jovem, então com 14 anos, matou dois colegas da mesma idade e dois professores, de 39 e 53 anos, durante o ataque à Apalachee High School, a 4 de setembro de 2024. Foi condenado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, no mesmo tribunal e pelo mesmo juiz que o pai, e permanecerá num centro de detenção juvenil até completar 17 anos.

Já a sentença do seu pai, Colin Gray, surge numa altura em que as autoridades norte-americanas procuram responsabilizar criminalmente os pais de menores envolvidos em tiroteios em massa. O caso junta-se ao de James e Jennifer Crumbley, condenados no Michigan a penas entre 10 e 15 anos de prisão por um crime idêntico cometido pelo filho.

[Os serviços secretos portugueses enfrentam uma crise de segurança sem precedentes: existe uma toupeira infiltrada no SIS. A suspeita é de que esteja a vender segredos da NATO à Rússia de Putin. E a confirmação final vai ser feita pelas secretas norte-americanas: a CIA traz o nome de um dos espiões mais antigos do serviço. Já estreou “A Vida Dupla do Espião Traidor”, o novo Podcast Plus do Observador. Pode ouvir o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube.]