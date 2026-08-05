O médico Abdul El-Sayed — que fez campanha com um discurso muito crítico de Israel — venceu esta quarta-feira as primárias democratas para o Senado no estado do Michigan, avança a projeção da televisão NBC. A vitória de El-Sayed, que tem ascendência egípcia, foi alcançada num contexto de grande investimento de grupos pró-Israel na campanha da candidata adversária, Haley Stevens, que acabou por falhar a nomeação democrata para as eleições intercalares de novembro.

Numa altura em que estão contados mais de 95% dos votos, Abdul El-Sayed segue na frente, com 48,4% dos votos, apenas mais 1% do que Haley Stevens — uma diferença de cerca de 14 mil votos, suficiente para a televisão NBC ter projetado a vitória de El-Sayed. Uma terceira candidata, Mallory McMorrow, recolhe apenas 4% dos votos.

Num discurso aos apoiantes após ter sido declarado vencedor, Abdul El-Sayed falou sobre os “irmãos e irmãs de fé judaica”: “Quero que saibam o meu compromisso pela vossa fé e o meu compromisso pela segurança judaica é o mesmo compromisso que tenho pela segurança das minhas próprias filhas”. O democrata disse ainda que “condena o antissemitismo”.

A contagem dos votos durante a madrugada colocou sempre El-Sayed em vantagem, mas Haley Stevens conseguiu diminuir a diferença ao longo das últimas horas, à medida que eram contabilizados os votos do condado de Wayne (que abarca a maior cidade do estado, Detroit, e a área envolvente) e que ainda tem 20% dos votos por contar. No entanto, a recuperação não será suficiente para Stevens operar a reviravolta.

“Sabíamos que seria uma corrida renhida, e foi exatamente o que aconteceu”, disse Stevens aos apoiantes, citada pelo The New York Times, ainda antes de a projeção da NBC declarar El-Sayed como vencedor. Também perante dezenas de apoiantes, El-Sayed pediu aos democratas que se unissem em torno do candidato escolhido. “Aconteça o que acontecer esta noite, temos a responsabilidade de garantir que nos unimos… para assegurar que Mike Rogers nunca mais entre no Senado dos EUA”, disse o candidato democrata, referindo-se ao atual senador republicano do Michigan, que será recandidatado nas intercalares e que deverá enfrentar El-Sayed.

Após serem conhecidos os resultados, Haley Stevens admitiu também a derrota. “Amo o Michigan e estou orgulhosa de ter arriscado. Falei com o Abdul há uns momentos para oferecer-lhe o meu total apoio para derrotarmos [o republicano] Mike Rogers em novembro”, escreveu a candidata derrotada.

Nomeação de El-Sayed poderá dificultar vitória do Partido Democrata nas intercalares no Michigan

A vitória de El-Sayed dá aos progressistas uma vitória importante num dos designados estados decisivos, que se pode revelar crucial para o (difícil) objetivo dos democratas de reconquistarem a maioria no Senado. No entanto, a vitória do candidato da ala mais progressista do Partido Democrata pode ser um obstáculo à vitória nas intercalares, com muitos moderados a argumentarem que Haley Stevens teria mais hipóteses de disputar a vitória com Mike Rogers em novembro.

A campanha para a nomeação democrata expôs uma profunda divisão ideológica no meio do Partido Democrata, o que, de resto, tem acontecido em várias primárias com vista às intercalares de 2026. El-Sayed considera que Israel cometeu um genocídio na Faixa de Gaza e defende o fim do apoio militar dos EUA a Telavive, argumentando que o dinheiro gasto na ajuda a Israel deveria ser investido para resolver problemas de saúde, habitação e infraestruturas nos EUA. O candidato contou, durante a campanha, com o apoio de nomes relevantes da ala progressista do Partido Democrata, como Bernie Sanders e a congressista Alexandria Ocasio-Cortez.

Enquanto El-Sayed é crítico do apoio militar norte-americano a Israel, Haley Stevens (que contou com o apoio do líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer) é uma defensora desse mesmo apoio, tendo recebido mais de 60 milhões de euros em financiamento para a campanha por parte dos grupos ligados ao Comité de Assuntos Públicos Israel-Americano. A candidata acusou o adversário nas primárias de “não reconhecer o direito de Israel a existir como Estado”.

Caso consiga alcançar a vitória nas intercalares de novembro, Abdul El-Sayed (médico epidemiologista e ex-diretor de Saúde Pública do condado de Wayne) tornar-se-á o primeiro senador muçulmano da história dos EUA.

Neste sentido, o Presidente norte-americano, Donald Trump, também reagiu à vitória de Abdul El-Sayed nas primárias, algo que interpreta como “excelentes notícias para o Partido Republicano”. “É um perdedor comunista que odeia judeus e Israel”, escreveu na Truth Social.

[A investigação ao espião português suspeito de vender segredos à Rússia é inesperadamente confrontada com uma vida dupla. Tem relações com várias mulheres do leste, é frequentador de bares de alterne e striptease e é ainda presença habitual em reuniões da maçonaria. Ao mesmo tempo, os serviços secretos norte-americanos querem montar uma armadilha à “toupeira” no interior do SIS. Já pode ouvir o segundo episódio do novo Podcast Plus “A Vida Dupla do Espião Traidor” no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube.]