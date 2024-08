12 bailarinas para o alterne, cem milhões de um iraniano suspeito e um golpe com hackers. Como o juiz Helder Claro foi expulso

“Em Agosto de 2022, a lei da imigração foi alterada no sentido de dispensar vistos de trabalho para quem se apresentasse em território nacional com o intuito de procurar trabalho ou que já tivesse assegurado trabalho. A manifestação de interesse seria um passo ulterior. Sei, embora me tivesse desligado do processo, que em início de agosto de 2020, os integrantes do grupo de dança tinham efetivamente trabalho assegurado via contratual”, explica o ex-juiz, para consolidar a sua posição.

Hélder Claro, contudo, admite que há um erro. As cidadãs brasileiras e o coreógrafo “declararam no aeroporto que vinham como turistas — o que apenas soube recentemente. Evidentemente que deveriam ter declarado que vinham para trabalhar, com contrato já celebrado, e não como turistas!”, enfatiza.

Sobre a descrição que o MP faz sobre o facto de ser um cliente regular do Tamariz, ter conta-corrente e acesso aos telefones dos funcionários e funcionárias e de ser conhecido na comunidade judicial do Porto de como assíduo do local, Hélder Claro diz apenas o seguinte: “Da descrição constante da peça acusatória confirmo apenas que, com alguma regularidade, me deslocava ao estabelecimento. O resto nego veementemente.”

O barão da droga, a dark web e as criptomoedas que valiam 90 milhões de euros

Se a história anterior começou no WhatsApp, o próximo conjunto de factos indiciários — que consubstanciam a alegada prática de um crime de associação criminosa e de um crime de aquisição de cartões ou outros dispositivos de pagamento obtidos mediante crime informático — tem o Ginásio Six Pack Academy como local onde todos os protagonistas se reúnem e junta o juiz Hélder Claro a um ex-agente da PSP que é tido pela PJ como um dos principais barões da droga do Porto: Alberto Jesus Couto.

‘Joca’, alcunha pela qual é conhecido Alberto Couto, é familiar de Bruno Pidá (detido em 2007 e condenado no âmbito da Operação Noite Branca por homicídio qualificado a uma pena de 23 anos de prisão). ‘Joca’ foi precisamente detido no início de maio numa mega-operação da Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de associação criminosa, tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais e encontra-se em prisão preventiva. Precisamente poucas semanas antes da acusação contra Hélder Claro ter sido deduzida pela Procuradoria-Geral Regional do Porto, o que indica claramente que houve uma concertação entre as duas investigações do MP e da PJ do Porto.