Alegadas contrapartidas de cerca de 125 mil euros pagas em dinheiro vivo e vários relógios de luxo no valor de seis mil euros terão sido o suficiente para alegadamente convencer Patrocínio Azevedo, vice-presidente da Câmara de Gaia, a beneficiar o Grupo Fortera liderado pelo israelita Elad Dror em projetos imobiliários que superam um investimento de cerca de 300 milhões de euros.

Pelo menos são esses os indícios que levaram o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto e a Polícia Judiciária (PJ) a avançar para a detenção do n.º 2 da Câmara de Gaia, de Elad Dror, do seu sócio Paulo Malafaia e do alegado testa-de-ferro de Patrocínio Azevedo: João Barbosa Lopes, conhecido pela alcunha de o “Gorila”.

