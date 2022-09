É a maior operação de sempre, maior do que os Jogos Olímpicos ou do que o Jubileu. Para o funeral de Estado da Rainha Isabel II haverá vários quilómetros de barreiras ao longo de Londres, polícia montada na rua, agentes acompanhados de cães, mergulhadores e helicópteros, tudo para garantir a segurança do evento que irá juntar presidentes, primeiros-ministros e famílias reais de todo o mundo.

“Posso confirmar que este será o maior evento de policiamento que a Polícia Metropolitana já realizou. É maior do que os Jogos Olímpicos de 2012, e é maior do que o Jubileu de Platina”, disse o vice-comissário assistente Stuart Cundy.

Falando aos jornalistas, Cundy frisou que todas as forças de segurança do país irão participar, de uma forma ou de outra, no funeral da Rainha. Estão mobilizados mergulhadores, binómios (polícia e cão), polícia montada, batedores em motociclos, oficiais com armas de fogo e ainda os agentes encarregues dos níveis mais elevados de segurança, onde se incluem a família real e alguns membros do Governo. Para além dos políticos britânicos, há convidados vindos de todo o mundo, como Joe Biden, presidente dos EUA, e os líderes dos restantes países do G7 (Alemanha, Canadá, França, Itália e Japão), que precisam de segurança acrescida.

Em Londres, foram instalados 36 quilómetros de barreiras, sublinhou Cundy, e, ao longo desta proteção, estarão centenas de agentes de segurança, espaçados em intervalos regulares. Os céus também estarão sob vigilância atenta, patrulhados por helicópteros e, possivelmente, por UAV (veículos aéreos não tripulados, como drones).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Teremos centenas de líderes mundiais, líderes do Reino Unido e VIPs aqui em Londres. É uma operação extremamente complexa liderada por algumas pessoas incríveis”, sublinhou Stuart Cundy, explicando que em Windsor o ambiente será semelhante ao de um aeroporto, com malas revistadas para garantir que não há armas indesejadas na cerimónia.

Cundy acrescentou que ninguém sabe o que se pode passar nos próximos dias e deixou um alerta: “Se alguém vir alguma coisa, ouvir alguma coisa ou achar que algo está fora do normal, por favor fale com um dos agentes que eles responderão de forma adequada.”

Os números certos de agentes mobilizados não foram ainda revelados, mas nas Olimpíadas de 2012 chegaram a estar 15.000 membros das forças de segurança na rua. A multidão, esclareceu Cundy, será vigiada quer na terra, quer no céu, através de câmaras de vigilância e imagens aéreas, para garntir que não há risco de esmagamento.