“A aposta nos oceanos é fundamental para a transição energética”

Garantir um oceano saudável é um propósito cada vez mais claro para as empresas responsáveis, tal como a Conferência dos Oceanos assinala hoje com um evento dedicado à economia azul no Centro de Congressos do Estoril. A EDP compromete-se com este objetivo e um dos seus compromissos passa pelo investimento de mais 24 mil milhões de euros na transição energética e na expansão de energias limpas de forma a chegar à descarbonização de todo o processo até 2030. Miguel Setas, administrador do Grupo EDP, explica até onde vão os compromissos da organização e o que cada um de nós pode fazer para que a chamada Economia Azul ajude a humanidade a reparar a saúde das águas, das espécies e de todo o planeta.

Quais são os princípios da Economia Azul?

A Economia Azul tem sido um conceito muito abordado recentemente, embora já venha de 1994, quando foi criado pelo economista Gunter Pauli, em resposta a um pedido das Nações Unidas para preparar a COP3 no Japão, onde foi celebrado o Protocolo de Quioto em 1997. Ou seja, já desde os anos 90 que existe esta preocupação com a promoção do crescimento das economias marítimas e a valorização dos recursos oceânicos e costeiros. Os princípios estão muito ancorados na conservação dos ecossistemas aquáticos e marinhos e na utilização e gestão sustentável dos recursos oceânicos, que se baseia nos princípios de equidade, de inclusão social, de eficiência energética e de desenvolvimento com baixa emissão de carbono.

Quais são as prioridades para o desenvolvimento desta economia?

O oceano tem um papel vital no cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), e das metas estabelecidas no Acordo de Paris. Uma das razões é que, comprovadamente, o oceano possibilita a exploração da energia renovável offshore, permite o recurso à alimentação sustentável e a utilização de meios de transporte marítimos limpos.

Por isso mesmo, a UN Global Compact (UNGC) estabeleceu nove Princípios para o Oceano Sustentável, que oferecem um enquadramento para a prática de negócios sustentáveis em todas as indústrias e regiões. Estes princípios têm por base e complementam os 10 Princípios da UNGC, nos domínios de direitos humanos, práticas laborais, ambiente e anticorrupção. Os signatários deste compromisso, entre os quais está a EDP, reconhecem a urgência e importância global de garantir um oceano saudável, comprometendo-se para isso a tomar medidas promotoras da sustentabilidade dos oceanos para as gerações atuais e futuras, nos âmbitos ‘Saúde e Produtividade dos Oceanos’, ‘Governação e Envolvimento’ e ‘Dados e Transparência’.

De que forma poderá a EDP contribuir para a exploração deste recurso e ao mesmo tempo proteger a “saúde” dos oceanos?

Todos os setores têm um papel relevante para acelerar a mudança urgente para uma economia oceânica resistente às alterações climáticas. E a energia tem aqui uma responsabilidade enorme, ao promover soluções sustentáveis e de desenvolvimento económico que garantam descarbonização, independência e transição justa.

A EDP está a fazer a sua parte. O nosso compromisso passa por investir mais 24 mil milhões de euros na transição energética, maioritariamente na expansão de energias limpas, de forma a chegarmos a 2030 com uma produção de energia 100% renovável e sermos neutros em carbono (emissões de âmbito 1 e 2) até 2030 e net zero (emissões de âmbito 3) até 2040. Exemplo disso é o que estamos a fazer com a aposta na energia eólica offshore, que será uma tecnologia central para acelerar a transição energética global, ao permitir o fornecimento de energia em grande escala, económica e fiável, sem emissões de carbono. É um setor que já demonstrou o seu potencial. E, tal como anunciámos na última semana, a EDP planeia investir 1,5 mil milhões de euros em projetos renováveis no oceano até 2025: é o nosso contributo para a meta de adição de capacidade eólica da Ocean Winds (OW) – a joint venture que EDP detém em 50/50 com a Engie –, que está na liderança da indústria, nomeadamente no segmento eólico offshore. No total, até 2025, a OW prevê acrescentar 5 a 7 GW de projetos que já estarão em operação ou em construção e 5 a 10 GW de projetos em desenvolvimento avançado.

Como é que esta aposta nos oceanos se enquadra na estratégia de uma empresa como a EDP?

A aposta nos oceanos integra-se claramente na nossa estratégia de transição energética e que vai ao encontro dos grandes temas abordados nesta conferência das Nações Unidas. Nestes tempos desafiantes, temos de potenciar todos os recursos à nossa disposição para garantir um futuro mais sustentável para todos e o oceano desempenha um papel vital nesta transformação. Na EDP estamos totalmente comprometidos com esta ambição, mas é necessário um esforço coletivo. A EDP, recorde-se, foi das primeiras na Europa a tirar partido das enormes vantagens de produzir energia renovável em alto mar, onde existe um forte recurso eólico, com o Windfloat, um projeto flutuante pioneiro ao largo da costa de Viana do Castelo. A eólica offshore é, aliás, um dos segmentos com maior potencial de crescimento a nível mundial – atualmente, a capacidade instalada no mundo é de cerca de 40 GW e a expetativa é de que atinja mais de 200 GW até 2030 e mais de 1500 GW até 2050. Só em Portugal, por exemplo, o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 tem como meta a implementação de cerca de 370 MW de vento e ondas offshore até 2030 e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica tem igualmente o objetivo de 1,3 GW de vento offshore em 2050. A energia eólica offshore é, por isso, uma opção fundamental no processo global de transição energética e uma área onde a EDP continuará a apostar em diferentes geografias, tal como reforçou com o recente anúncio de investimentos em projetos offshore.