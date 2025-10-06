O poder como afrodisíaco, a luta pela sobrevivência e a afirmação de uma marca. Montenegro, Carneiro e Ventura na estrada

Um não despe o fato de primeiro-ministro. Outro rodeia-se de senadores enquanto corre a todas as capelinhas. O terceiro mantém a receita que fez dele o líder do maior partido da oposição e tenta suplantar a CDU como a única força que conseguiu verdadeiramente furar a hegemonia de PS e PSD nas autarquias de todo o país. O estatuto de primeiro-ministro como trunfo eleitoral, o instinto de sobrevivência como combustível e a força da marca como garantia de sucesso também vão a votos no próxima noite de domingo.

O Observador acompanhou os líderes dos três maiores partidos durante o fim de semana que lança a segunda e derradeira semana de campanha para as autárquicas de 2025. Umas eleições em que os três partem em circunstâncias absolutamente excecionais: há oito anos que o PSD não era Governo durante umas autárquicas e aposta tudo nessa teórica vantagem; o PS, muito diminuído desde as últimas legislativas e ainda em período de afirmação da nova liderança, procura aqui um balão de oxigénio e um sinal de esperança; o Chega, sem saber exatamente o que 12 de outubro lhe reserva, parte com a certeza absoluta de que será um dos grandes vencedores da noite.

Luís Montenegro, José Luís Carneiro e André Ventura moldaram as suas respetivas voltas nacionais aos vários desafios que enfrentam nestas autárquicas. O social-democrata tenta desempatar o que está renhido. Longe do poder, o socialista rodeia-se de pesos pesados do partido para acrescentar capital político a um partido em dificuldades. E o líder do Chega mantém-se igual a si próprio e à ideia de que estas eleições são mais um passo no sentido de abalar o sistema.

Montenegro fora da zona de conforto com um afrodisíaco especial

Luís Montenegro e Pedro Duarte estão de costas para jornalistas e apoiantes. A partir de um terraço com vista privilegiada para a Avenida dos Aliados, olham diretamente para o edifício da Câmara do Porto e trocam algumas impressões. Conhecem bem a cidade e conhecem-se bem um ao outro. São amigos há quase 40 anos, foram colegas de curso na Faculdade de Direito, ambos alunos de Paulo Rangel, que também assiste à cena. Consta que, entre os dois, Pedro Duarte era melhor aluno e talvez dele se esperasse um papel mais impactante na política nacional. Não aconteceu, mas manteve-se sempre figura muito influente na afirmação de Montenegro, desde os tempos em que este tentava derrubar Rui Rio até ao momento em que se lançou como líder da oposição e, depois, como primeiro-ministro. Agora, de alguma forma, o ciclo fecha-se: é Montenegro quem tenta empurrar o seu antigo ministro para a vitória a 12 de outubro.

Em pouco mais de dez dias, é a segunda vez que o primeiro-ministro aparece no Porto ao lado do candidato. Mais tarde, aos jornalistas, Luís Montenegro assumirá que a candidatura de Pedro Duarte é uma das apostas “mais fortes” do PSD nestas eleições autárquicas. Aliás, Montenegro começou a prepará-la há muito tempo, ainda Pedro Duarte não era formalmente candidato, quando se reuniu com Filipe Araújo para o tentar convencer a não entrar na corrida — a intromissão do independente nas contas da direita e o alegado pacto secreto com o PS de Pizarro tornar-se-iam ‘o’ tema político da corrida ao Porto. Daí para cá, muita água correu e as sondagens continuam a mostrar que tudo está em aberto. Pelo que não há grandes dúvidas: é na Câmara do Porto que o líder social-democrata joga muito do sucesso ou insucesso a sua noite eleitoral — tanto assim é que vai passá-la precisamente no Porto.