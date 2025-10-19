A Cova da Beira, a sede da Deco e o "animal feroz": como surgiram as primeiras suspeitas sobre José Sócrates

É publicado na terça-feira, 21 de outubro, o livro “José Sócrates: Ascensão (1957-2005)”, de João Miguel Tavares. Trata-se de uma obra sobre o político que foi primeiro-ministro de Portugal entre 2005 e 2011: do nascimento à conquista da maioria absoluta que o levou a liderar o Governo, passando pela juventude, a introdução à política e os primeiros cargos que desempenhou.

Segundo a editora D. Quixote, o livro resulta de “quase dez anos de trabalho” para “compreender quem José Sócrates era”, no percurso que o levou a ser “o homem mais poderoso do país”. Para isso, João Miguel Tavares recorreu à informação jornalística publicada em diferentes meios de comunicação social ao longo dos anos. O objetivo foi encontrar respostas para as seguintes perguntas: “Porque é que Sócrates é um político diferente dos outros? Porque é que Portugal é um país onde um político com o seu perfil conseguiu atingir o lugar mais poderoso do Estado e manter-se lá, no meio de inúmeros escândalos?”.

Nesta pré-publicação, revelamos excertos do livro que abordam as primeiras suspeitas que envolveram José Sócrates em alegados casos de desvio de fundos e de favorecimento, além das primeiras situações em que publicamente protagonizou conflitos com jornalistas e meios de comunicação social.

A este livro seguir-se-á um segundo volume — “Poder” — sobre o período em que Sócrates liderou o Governo. “Se depois desse volume ainda me sobrar tempo, força e paciência, haverá um terceiro livro – “Queda” – dedicado à sua detenção, acusação e julgamento”, diz João Miguel Tavares, citado pela D. Quixote.

▲ A capa de "José Sócrates: Ascensão (1957—2005)", de João Miguel Tavares (D. Quixote)

Cova da Beira e outras suspeitas

A notícia surgiu nas páginas interiores do jornal O Independente, a 14 de Maio de 1999. Título: «PJ investiga projecto na Covilhã». Pós-título: «O ministro-adjunto José Sócrates e dois ex-autarcas são visados num inquérito da Polícia Judiciária.» Autores: os jornalistas Pedro Guerra, que anos mais tarde se transformaria num empenhado e polémico defensor do Benfica, e Rui Costa Pinto. Este é o conteúdo dos três primeiros parágrafos da notícia:

A Polícia Judiciária está a investigar suspeitas de desvios de dinheiro relacionados com o projecto de construção da central de compostagem da Cova da Beira. Um dos nomes visados na investigação é o do actual ministro-adjunto José Sócrates. Trata-se de uma denúncia anónima que deu entrada na PJ no início deste ano, sendo referidos também os nomes de Jorge Pombo, ex-presidente da Câmara Municipal da Covilhã e antigo líder da Associação de Municípios da Cova da Beira, e João José Cristóvão, um ex-autarca local, dirigente do PS de Castelo Branco.

O inquérito está em curso na Direcção Central para o Combate à Corrupção, Fraudes e Infracções Económicas e Financeiras (DCCCFIEF) e visa averiguar alegadas ilegalidades da obra orçada em 2,4 milhões de contos [12 milhões de euros]. Sócrates, Pombo e Cristóvão foram denunciados por alegadamente terem ficado com parte dos dinheiros destinados ao projecto situado no concelho do Fundão.

Contactado por O Independente, José Sócrates recusou-se a prestar quaisquer esclarecimentos, tendo-nos remetido para as explicações dadas em Janeiro deste ano, altura em que o nosso jornal começou a investigar este caso. Nessa altura, o ministro adjunto do primeiro-ministro admitiu conhecer a denúncia e exclamou: «Trata-se de uma denúncia caluniosa, infame e soez que visa apenas destruir-me! A minha intervenção nesse processo foi praticamente nula, pois nada tive a ver com o concurso público em si, tendo-me limitado a apresentar em Bruxelas a candidatura aos fundos comunitários», acrescentou.

Esta foi a primeira vez que o nome de José Sócrates surgiu associado a uma suspeita de desvio de dinheiros públicos, o que não significa que tenha sido a primeira vez que José Sócrates foi investigado. Num programa Especial CMTV intitulado «Os Sinais», emitido em Fevereiro de 2015, é afirmado que, no início dos anos 1990, quando Sócrates era deputado, ele chegou a ser ouvido pela PJ por causa de um empréstimo que teria contraído junto do banco Montepio Geral, para aquisição de uma casa onde vivia com Sofia Fava, na Calçada Engenheiro Miguel Pais (na zona da Praça das Flores, em Lisboa).