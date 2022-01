A economia e os partidos. Dos 30 dias de férias ao salário mínimo e subsídio de desemprego: há propostas para todos os gostos e feitios

As empresas também estão na mira e, por isso, pode ler-se no programa que “é necessário reforçar os mecanismos da concertação social enquanto local preferencial de construção de compromissos”. É nesse sentido que também querem promover uma Agenda do Trabalho Digno — acrescentam-lhe uma vertente: “e de Qualidade”. Aqui a intenção é o “aumento sustentado da remuneração do trabalho e dos salários médios”; uma “reforma, em estreita articulação com os parceiros sociais, das políticas de formação inicial, de qualificação ao longo da vida e de requalificação da população ativa”; “aprofundar a fiscalização e o combate à utilização injustificada de formas precárias e segmentadas de trabalho”; “modernizar as políticas ativas de emprego”; “agilizar e reforçar os instrumentos de apoio à manutenção de emprego e à substituição de rendimentos em períodos de crise económica, reestruturação industrial e emergência de saúde pública”.

Em relação ao salário mínimo, não se atravessam com qualquer valor, por entenderem que deve estar em linha com a inflação e os ganhos de produtividade, com discussão “em primeiro lugar” a dever acontecer em sede de concertação social.

O PSD tenta também convencer os professores, comprometendo-se a devolver todo o tempo de serviço que “não foi reconhecido pelo anterior Governo” (que devolveu dois anos, nove meses e 18 dias dos nove anos, quatro meses e dois dias de congelamento da carreira), mas apenas para efeitos de reforma. “Não sendo possível fazê-lo em termos de progressões nem da redução da componente letiva — como havíamos proposto então [em 2018] — propomos que esse tempo efetivamente trabalhado possa ser mobilizado para efeitos de aposentação, de forma a despenalizar as aposentações antecipadas e a majorar o valor das respetivas pensões”, lê-se.

Bloco volta à carga com lei laboral

É dos partido com uma elencagem mais exaustiva quanto à temática do trabalho, repescando várias alterações à lei laboral depois de as ter tentado usar para negociar o OE de 2022: os bloquistas exigem o aumento do pagamento pelas horas extraordinárias; o regresso da compensação por despedimento equivalente aos 30 dias por cada ano de trabalho (atualmente são 12); ou o fim — e não suspensão como o Governo propôs — da caducidade unilateral dos instrumentos de regulação coletiva de trabalho.

No programa consta ainda a recuperação dos montantes e períodos de concessão do subsídio de desemprego do período pré-troika; a proibição do recurso ao outsourcing, que o Bloco diz que tem aumentado nas grandes empresas e bancos, para funções equivalentes em empresas que fizeram despedimentos; inscrever na lei a obrigatoriedade do subsídio de alimentação para todos os trabalhadores do privado (e nas apenas nos contratos coletivos ou individuais); ou a definição de leques salariais de referência, que se não forem cumpridos excluem as empresas de apoios públicos.

Também insiste na redução do horário de trabalho para as 35 horas no privado e a “abertura à possibilidade da semana de quatro dias”; na limitação da figura de isenção de horário; revogação do alargamento do período experimental para jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração; restrição da utilização dos contratos a prazo apenas às situações de substituição temporária e de pico ou sazonalidade, e eliminar as “exceções legais que permitem a sucessão de contratos a termo”.