A equipa de equilíbrios de Ursula von der Leyen. Os vencedores, os vencidos e os presentes envenenados da nova Comissão Europeia

Os bloqueios fazem sentir-se mais neste momento devido à presença húngara na presidência rotativa do Conselho da União Europeia. “Bruxelas está a mostrar que não está satisfeita com Órban“, argumenta Pascale Joannin. No seu primeiro mandato, Várhelyi defendeu as políticas do governo de Viktor Órban, cujo partido transitou do PPE para os Patriotas pela Europa, de extrema-direita — alinhamento que foi questionado pelos eurodeputados na sua audiência.

Lídia Pereira admite ao Observador que a presença da extrema-direita na Comissão “não é um bom cartão de visita”, mas diz que “Von der Leyen não tinha outra hipótese”. Marta Temido lembra ainda o discurso da presidente perante o Parlamento Europeu na quarta-feira, que incluiu apenas uma breve menção a Várhelyi. “Não são só as forças políticas que não são fãs de alguns comissários…”, afirma, insinuando um afastamento entre a própria presidente e o seu nomeado.

Thierry Breton, ex-comissário — França

As preferências pessoais de Ursula von der Leyen parecem realmente ter pesado na hora de atribuir pastas, ao selecionar diretamente a equipa com quem (não) quer trabalhar. Exemplo de alguém com quem a presidente não quer voltar a colaborar é o ex-comissário francês Thierry Breton. A alemã terá ligado ao Presidente Emmanuel Macron no início de setembro com um ultimato: se França queria uma pasta relevante, tinha de retirar Breton e apresentar outro nome.