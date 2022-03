A guerra que dividiu os ucranianos em Vila Franca de Xira: "Estamos atentos a ameaças"

Há oito anos, quando as repúblicas de Donetsk e Lugansk se tornaram independentes da Ucrânia, na sequência da anexação da Crimeia, as opiniões também se dividiram, tal como está a acontecer agora. Quem está contra o governo ucraniano fala sobre uma alegada manipulação da informação que é dada à população e sublinha as mais de 14 mil mortes na região do Donbass durante os últimos oito anos – uma informação que, dizem, terá passado ao lado da maioria das pessoas, incluindo aquelas que vivem na Ucrânia. E uma das críticas desta família é precisamente aos meios de comunicação social ocidentais. Primeiro, porque afirmam não ter noticiado a guerra civil no Donbass como estão a fazer nas últimas duas semanas e, depois, porque não estão a passar toda a informação, supostamente escolhendo o lado da Ucrânia.

Serhii Asliudinov, filho de Elena e Yurii, interpreta a realidade da mesma forma que os pais e defende que o exército ucraniano foi destacado para o Donbass quando as duas repúblicas ficaram sob o domínio dos separatistas pró-russos para acentuar a guerra e as mortes de civis, e não lhe colocar um ponto final. “Durante oito anos, ninguém falou sobre nada. As pessoas estavam a morrer. Alguém tentou fazer alguma coisa?”, questiona o jovem de 20 anos.

O ucraniano que chegou a Portugal em 2001 compara a invasão da Rússia à Ucrânia a uma doença oncológica: “Não é guerra. É como cancro. Putin entrou para cortar o cancro”. Esta entrada da Rússia na Ucrânia servirá, na sua opinião (totalmente alinhada com a versão russa da história), para resolver três problemas: desmilitarizar o país, evitar mortes de civis, “desnazificar” e garantir que “não entra nenhum bloco militar na Ucrânia”. Sobre a extrema-direita, a ideia “não é matar”, mas sim levar a tribunal. Se a Ucrânia aceitasse hoje estas três exigências da Rússia, defende Yurii, Moscovo sairia imediatamente do país liderado por Zelensky.