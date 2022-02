Donetsk e Lugansk, as duas regiões que fazem Putin sonhar com a reconstituição do império russo

No que diz respeito à parte económica, as duas repúblicas têm sofrido com o permanente estado de conflito desde 2014. Segundo uma sondagem citada pelo The Washington Post, 11,5% da população não tem dinheiro suficiente para comprar comida, enquanto mais de 54% assumiu que foi afetada diretamente pela guerra. São os cidadãos mais pobres (54%) e os mais jovens (59%) que dão mais importância ao salário que auferem do que propriamente ao país em que vivem. Contudo, os mais afetados pela contenda são os que manifestam uma opinião mais forte sobre se devem ter cidadania russa ou ucraniana.

Esta crise é, contudo, mais profunda do que aparenta. A Ucrânia tem tido dificuldades em prosperar desde a sua independência da União Soviética, principalmente áreas em que se concentrava vários setores industriais — tal como em Donbass, que tinha indústrias de carvão. De acordo com o The Washington Post, a estagnação económica teve um impacto negativo na vida das pessoas, algo que se acentuou com a guerra, e que levou potencialmente a um maior descontentamento com o governo central.

Porta de entrada para a Ucrânia?

Do lado ocidental e ucraniano, vê-se a declaração de independência das duas repúblicas com apreensão e preocupação. A procuradora-geral da Ucrânia já divulgou que o Estado ucraniano vai abrir um processo crime relacionado com as ações de Vladimir Putin para mudar as fronteiras do país. Irina Venediktov escreveu no Facebook que se viu forçada a agir depois do reconhecimento da independência das províncias separatistas ucranianas.

Ursula von der Leyen escreveu, na sua conta pessoal do Twitter, que o “reconhecimento de dois territórios separatistas na Ucrânia é violação flagrante do direito internacional, da integridade territorial da Ucrânia e dos acordos de Minsk”. À semelhança da presidente da Comissão Europeia, o Ocidente acusa a Rússia de violar princípios do direito internacional e pôr em causa a soberania e a integridade territorial ucraniana. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, também disse que a Rússia violou a carta fundadora da organização.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements. The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2022

Contudo, os receios são ainda maiores. As autoridades de Kiev temem que a proclamação da independência possa ser um pretexto para uma invasão do resto de território ucraniano. Segundo o The New York Times, o reconhecimento dos territórios podem significar uma ocupação do exército russo nestas regiões — aliás, na noite desta segunda-feira, há relatos de que o exército já entrou em Donbass.

Esta movimentação é uma entrada em território reconhecido como ucraniano pela comunidade internacional e também por Kiev, sendo interpretada, assim, como uma invasão à Ucrânia. Adicionalmente, uma presença militar mais reforçada da Rússia já em solo ucraniano representa um perigo para o resto do país, uma vez que é mais fácil para Moscovo entrar em outras regiões do território vizinho, podendo ainda estacionar tropas e aproveitar as infraestruturas das duas repúblicas.