A invasão escocesa foi só fora de campo: o jogo de abertura num pub em Munique

André Maia, enviado em Munique

Quem passasse na tímida rua Trautenwolfstraße, em Munique, nunca imaginaria o que estava a acontecer um par de metros abaixo do chão. A fachada do Shamrock Irish Pub engana: de fora, só se veem as mesas da esplanada e um pequeno átrio. Mas é descendo as escadas que a magia acontece. Este pub tipicamente britânico é subterrâneo, mas deixa as emoções à flor da rua. Ainda mais com futebol e com escoceses. Os barulhentos escoceses. Desde a estação de metro de Fröttmaning até à de Giselastraße, foram eles que animaram todo o percurso.

“No Scotland, no party” ou “I canboogie, boogie-boogie” foram alguns dos melhores sucessos que foram sendo cantados — ou gritados —, deixando os alemães pequeninos. Mas isso foi apenas fora de campo. Lá dentro, a história foi outra. Mas aqui, a nossa história não é tanto sobre futebol. É sobre como vê-lo. E nós vimos este Alemanha-Escócia em Munique, mas em casa escocesa, num pub. E vamos ser sinceros: há lá sítio melhor para ver um jogo da Escócia do que num pub? Nem no estádio. Quer dizer, há quem não ache o mesmo.