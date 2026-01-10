A lenta (re)conversão socialista a Seguro. "Isso já passou"

A manhã minhota é generosa para António José Seguro que encontra não só um mercado cheio, como também pleno de insatisfeitos com o rumo das coisas. Palco ideal para tentar a sua sorte de candidato presidencial que jura estar em crescendo. A dada altura um senhor aproxima-se para lhe dar um abraço e grita-lhe: “O senhor foi um grande homem! E foi traído!“. Seguro sorri como quem consente a memória da grande guerra socialista de 2014, mas responde: “Isso já passou”. O machado dessa guerra tem vindo a ser lentamente enterrado desde que o antigo líder do PS se pôs a esta estrada e começou a subir nas sondagens.

O envolvimento começou tímido e com muitas reservas. Mas foi fazendo caminho. Tanto que, a dada altura, o candidato, confrontado numa ação de campanha com boas sondagens, já não sabia dizer quem nasceu primeiro: se um entusiasmo com a sua candidatura com a maior presença do PS ou se uma maior presença do PS com o entusiasmo com a sua candidatura.

Na campanha, o partido, que demorou até se decidir por Seguro, tem estado muito presente. Este sábado, ao almoço, essa mobilização saltou à vista: uma sala com mais de 600 pessoas para almoçar numa quinta em Santo Emilião, em Braga. A organização teve o dedo do dirigente local do PS Ricardo Costa, a quem Seguro até agradeceu durante a sua intervenção. Mas não foi só em Braga. A máquina partidária tem estado por toda a parte, nesta primeira semana de campanha oficial, sobretudo na organização de comícios onde têm aceitado a regra da caravana de serem parte menos ativa e visível em cima do palco.

Seguro quer manter a imagem do “candidato suprapartidário” e nos comícios as intervenções estão até reservadas aos mandatários distritais (por norma nomes fora do âmbito partidário) e ao próprio candidato. Os dirigentes distritais ou autarcas do partido de cada terra por onde Seguro passa também estão sempre presentes nas salas, mas ficam em silêncio — com raríssimas exceções, como aconteceu com os presidentes das câmaras de Portimão e de Coimbra (no caso de Ana Abrunhosa, também ela é independente, embora eleita em listas do PS).

Em Braga, a meio da campanha, Seguro teve o seu banho de multidão, o primeiro digno deste nome nesta campanha. E foi também o dia em que recebeu um conjunto de dirigentes notáveis e o líder do partido, José Luís Carneiro — que teve o cuidado de reconhecer que Seguro “não é um candidato partidário”, prometendo, ao mesmo tempo, dar “o apoio de todo o PS“.

A dada altura da sua intervenção no almoço de campanha, António José Seguro fez questão de lembrar que é “suprapartidário” e a sala reagiu com um aplauso tímido. Logo a seguir acrescentou: “Mas tenho orgulho no apoio do PS, claro que tenho orgulho no apoio do PS.” E a sala inteira rebentou num aplauso. Seguro aproveitou o embalo e ainda lembrou que “o PS só demonstrou em quatro ocasiões o seu apoio a candidatos presidenciais: a Mário Soares, Jorge Sampaio e Manuel Alegre e António José Seguro. Que abençoado que eu sou”. A sala voltou a apreciar o momento do quarto presidenciável apoiado pelo partido.

Foi também neste almoço em Santo Emilião que o presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso, Frederico Castro, falou no elefante adormecido das primárias de 2014, para dizer a Seguro, depois de ter avançado com um formato de eleição aberta a simpatizantes, “ganharia sempre”, qualquer que fosse o resultado. Uma forma hábil de tentar fechar um episódio que, dez anos depois, ainda tem peso no partido e que motivou por um arranque tímido da candidatura.

Na mesa mesmo ao lado de Seguro estavam os “três moderados” do PS, como lhes chamou o candidato: Francisco Assis, Álvaro Beleza e Sérgio Sousa Pinto. Na principal, estava o líder José Luís Carneiro e também a presidente das Mulheres Socialistas, Elza Pais. Também apareceu Laurentino Dias, Hernâni Loureiro (antigo chefe de gabinete de Pedro Nuno), os antigos deputados e dirigentes Ricardo Gonçalves e Hugo Pires, e ainda vários dirigentes das estruturas locais do distrito. Durante a manhã, Pedro Sousa, presidente da concelhia do PS em Braga, já tinha feito as honras da casa no mercado municipal sempre colado ao candidato presidencial.