O dourado salta à vista e destaca-se entre o mar de tons mais escuros que está dentro do recipiente. Estamos perante uma “placa rica”, de dimensões generosas, com bastante ouro à espera de ser retirado. “Quanto mais antiga for melhor, tem mais qualidade”, resume José Patrocínio, responsável pela gestão de resíduos da Veolia, enquanto manuseia a tal “placa rica”. Os componentes mais antigos – desde placas gráficas até memórias – podem ter maiores dimensões, o que também se traduz em mais espaço ocupado por metal. “Quanto mais componentes tiver, mais metal, mais valiosa é.” A “placa rica” regressa ao local apropriado, junto aos restantes componentes. Nas proximidades está o compartimento para as placas menos nobres, com menos metais.

O lixo de uns é o tesouro de outros é uma expressão válida no trabalho da Veolia, um dos vários operadores que trabalha com a rede Electrão, a entidade responsável por oito mil pontos de recolha de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). A consola que morreu num curto circuito pode até ter feito a despedida do proprietário num ponto de recolha, mas está longe de ser inútil. O ciclo de reciclagem e revalorização quer evitar ao máximo que os equipamentos elétricos e eletrónicos terminem no lixo comum ou em aterros, onde não vão ter um fim adequado às necessidades.

▲ O exemplo de uma "placa rica", cheia de metais. TOMÁS SILVA/OBSERVADOR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.