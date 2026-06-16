A nota de suicídio escondida, os guardas que dormiam e as câmaras mortas na prisão. Como foram os últimos 35 dias de vida de Jeffrey Epstein

Para o mundo, Jeffrey Epstein era o milionário que cultivava relações com algumas das figuras mais influentes da política, dos negócios e da sociedade internacional. Para o sistema prisional federal de Nova Iorque, era apenas o recluso número 76318-054. A detenção no Aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, em julho de 2019, marcou o início de uma queda repentina que, em pouco mais de um mês, o levou do círculo da elite global para uma cela em Lower Manhattan, onde morreu aos 66 anos enquanto aguardava julgamento por suspeitas de tráfico sexual de menores.

Uma investigação do New York Times, baseada em mais de três milhões de páginas de documentos, fotografias e vídeos, reconstrói agora os últimos 35 dias de vida do “perturbado, triste” milionário. Os ficheiros revelam que a morte de Epstein resultou de uma combinação de falhas institucionais, erros humanos e uma clara intenção suicida, embora continuem a existir dúvidas e especulações sobre a existência de uma conspiração para matar o empresário norte-americano.

A turbulenta aterragem de Epstein nos EUA: do aeroporto para a prisão

A queda de Epstein começou a desenhar-se de forma definitiva no final da tarde de 6 de julho de 2019, numa pista do Aeroporto Teterboro, em Nova Jersey. Cerca de 12 agentes da polícia federal de investigação norte-americana (FBI) e da polícia de Nova Iorque aguardavam, estrategicamente posicionados, pela chegada de um jato privado proveniente de Paris para executar um mandado de detenção. Enquanto o avião fazia a descida final, Epstein ainda geria o seu império: planeava uma ida à sua ilha privada nas Caraíbas e agendava uma entrevista com Stephen K. Bannon, o antigo conselheiro de Donald Trump. No momento em que as rodas do avião tocaram na pista, a bolha de imunidade que protegeu o milionário durante décadas rebentou.

Os agentes do FBI entraram no jato privado, verificaram passaportes e detiveram Jeffrey Epstein, que foi escoltado até ao terminal do aeroporto. Aí, o empresário enviou uma última mensagem a Bannon: “Tudo cancelado“. “Não vai fazer a entrevista?”, respondeu o conselheiro de Trump, que não teve qualquer resposta.

Durante a viagem de carro para Manhattan, Epstein, embora soubesse exatamente a razão pela qual a justiça estava atrás dele, questionou as autoridades sobre se o caso era sobre “tráfico sexual” ou sobre “menores”. A investigação, aberta sob sigilo oito meses antes, focava-se nas vítimas de Nova Iorque que tinham ficado de fora do seu caso anterior na Flórida. Se fosse condenado, Epstein enfrentava até 45 anos de prisão, uma perspetiva que o levou a dizer ao entrar na custódia federal: “Oh, isto é mau. Isto é mesmo muito mau”.

Pouco depois das 21h00 do dia 6 de julho, o norte-americano deu entrada no Centro Correcional Metropolitano de Nova Iorque (MCC New York), um complexo em Lower Manhattan conhecido pelas condições deploráveis e disfunção institucional. O homem que vivia rodeado de luxo era agora o recluso número 76318-054. Uma funcionária, Elba Torres, notou logo que o milionário parecia “perturbado, triste e um pouco confuso”, recomendando que a equipa de psicologia falasse com ele para prevenir pensamentos suicidas.

O MCC de Nova Iorque fica no centro de Manhattan, entre as zonas de luxo. Trata-se de um prédio que, à primeira vista, pode até passar despercebido entre a Igreja de St. Andrew’s ou a ponte de Brooklyn, mas chegou a acolher cerca de quatro mil visitas por dia. Só as câmaras de vigilância e as vedações de aço que o rodeiam, bem como as interdições ao trânsito, dão indícios de que este não é um prédio qualquer. É um dos centros de detenção de máxima segurança dos Estados Unidos. Os reclusos de alto perfil, como “El Chapo” Guzmán ou Bernie Madoff, foram enviados para a unidade de segurança máxima do edifício, onde o isolamento é total e a vigilância por vídeo funciona 24 horas por dia. No entanto, não houve indicação de que essa unidade tenha sido considerada para acolher Epstein.