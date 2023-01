A Pele que revela a nossa história

Os efeitos dos cuidados cosméticos não são apenas à superfície. Parar o prurido significa mais do que prevenir um arranhão. Apaziguar a pele acneica significa mais do que diminuir a imperfeição.

Com esta introdução, o convite está lançado: neste artigo, vamos percorrer a história da pele e perceber como este surpreendente órgão nos envolve, protege e acompanha em todas as fases da nossa vida, sempre com a contribuição de parceiros de confiança, como a Eucerin.

100 anos de cuidado de pele

Com autenticidade e transparência, a Eucerin – marca pioneira no cuidado dermatológico da pele – tem o compromisso de oferecer produtos com eficácia clinicamente comprovada. E desde a sua fundação que assim o é.

Em 1882 foi Paul C. Beiersdorf, um farmacêutico, quem desenvolveu uma nova patente para um produto médico, que deu origem à fundação da Beiersdorf. Oito anos mais tarde foi vendida a Oscar Troplowitz, também ele farmacêutico, e que começou a produzir os produtos sob a marca Beiersdorf. Desde logo colaborou com um dermatologista, Paul Gerson Unna, e graças a isto todos os produtos foram desenvolvidos tendo por base estudos científicos sobre a pele. Esta base científica e clínica na investigação e desenvolvimento de produtos da Eucerin é algo que ainda se mantém até aos dias de hoje, nos Centros de Pesquisa próprios da Beiersdorf, em Hamburgo, onde a eficácia é a prioridade nº 1.

Em 1900 o Dr. Lifschutz registou a patente de um agente emulsionante, o Eucerit, que foi uma revolução do seu tempo: permitiu a junção de água e óleo num creme estável e deu origem em 1950 ao Eucerin pH5 Pomada, um produto altamente inovador por garantir a proteção do microbioma e o pH da pele. Por sua vez, esta pomada foi o que originou a primeira gama da Eucerin, pH5, constituída pela Loção e o Creme, adequada a todos os tipos de pele, especialmente a pele sensível.

Foi a partir daqui que a marca começou o seu propósito de desenvolver cuidados dermatológicos que cuidam e protegem a saúde da pele. Em 2006 foi lançada uma gama revolucionária para o cuidado antienvelhecimento, tendo a Eucerin sido pioneira na introdução do ácido hialurónico no cuidado antirugas.

E até aos dias de hoje, em quase todas as décadas, a Eucerin tem inovado no cuidado da pele, com ingredientes, produtos e gamas revolucionárias. Mais recentemente, em 2019, a marca lançou uma nova gama, Anti-Pigment com o ingrediente-ativo Thiamidol que veio transformar a forma como se via o cuidado das manchas de hiperpigmentação. Foi o resultado de 10 anos de investigação, testado em mais de 1000 indivíduos de todos os fotótipos, com eficácia clinicamente comprovada. Atua na origem da causa da hiperpigmentação e, com o uso regular, reduz eficazmente o processo de melanogénese, evitando a formação de manchas e reduzindo as existentes.

Soluções para todo o tipo de pele

Inovação científica, respostas e soluções para os vários problemas de pele são o foco da ação da Eucerin desde sempre. Esta procura por respostas mantém-se a mesma desde 1882 e a cosmética é uma ciência complexa que responde a vários tipos de necessidades: Pele seca, que necessita de uma abordagem com UreaRepair PLUS l Body; Pele com imperfeições e marcas pós-acne que necessitam de DermoPure l Face; Pele com manchas de hiperpigmentação, recorrentes de gravidez, exposição solar, ou alterações hormonais, procuram Anti-Pigment | Face; Pele que requer hidratação e preenchimento de rugas com Elasticity l Anti-Age.