A perder espaço à esquerda e obrigado a apoiar o candidato que mais criticou. Os contornos da derrota de António Filipe

De resto, a noite também traz uma derrota para os comunistas pelo resultado de Catarina Martins. Tanto a antiga coordenadora do Bloco de Esquerda como António Filipe avançaram para a corrida a Belém com o objetivo de fazer prova de vida dos respetivos partidos, tentando aproveitar uma eventual rejeição de Seguro à esquerda para conseguir um resultado que afirmasse uma dessas forças políticas como líder do espaço à esquerda do PS.

Para o PCP, há duas más notícias: não só essa rejeição não se verificou como que foi Catarina Martins quem aproveitou mais o pouco espaço que sobrou à esquerda de Seguro, e ganhou essa corrida com pouco mais de 2% dos votos.

A noite teria sempre laivos de vitória (mesmo que curta) para António Filipe se conseguisse vencer a corrida paralela à esquerda. Não o conseguiu fazer, e pelo caminho acaba por dar forças a um adversário que estava instalado numa crise profunda.

Nestas presidenciais, os comunistas desperdiçaram a hipótese de se destacar dos adversários com que disputam eleitorado. Podem agarrar-se à hecatombe ainda maior no Livre, mas até essa vem com um asterisco.

É verdade que Jorge Pinto nem 1% dos votos alcançou, mas isso acontece depois de ter “autorizado” os apoiantes a votar em Seguro, desresponsabilizando-se assim do péssimo resultado que se previa e que se concretizou. Isso mostra que o partido de Rui Tavares tem um eleitorado menos fixo que o PCP, sim, mas não significa necessariamente que os votos que foram para Seguro não voltem noutro tipo de eleições, e que o Livre tenha passado para trás dos comunistas na hierarquia de poder a nível nacional — até porque continuam a ter uma representação maior na Assembleia da República.

Uma campanha marcada por Seguro e incapaz de fixar uma agenda

Fê-lo durante a campanha e voltou ao tema no discurso final. António Filipe sublinhou várias vezes que a sua candidatura teve o mérito de trazer vários temas diferentes para a campanha que dizem respeito à vida dos portugueses — como a cultura ou o trabalho por turnos — mas a verdade é que esses temas não só não marcaram a agenda mediática como raramente lá chegaram.

O “tratamento desigual” de que Paulo Raimundo e António Filipe se queixam passa também por aí: foram raras as vezes em que o candidato foi notícia ou mereceu uma menção isolada (nos telejornais, por exemplo) em que o destaque não fosse uma bicada a António José Seguro.

Ou porque Seguro não é de esquerda, ou porque abandonou a esquerda nos tempos da Troika, ou porque estava a contribuir para a desvalorização do direito ao voto conquistado em Abril. Foi quando António Filipe contra-atacou os avanços do adversário socialista que conseguiu ser tema de conversa, e isso não se explica apenas pelos critérios da comunicação social. É que o candidato, que chegou a confessar aos jornalistas que tinha prometido a si mesmo não voltar ao tema durante a campanha, não foi propriamente obrigado a falar de Seguro.

Depois dos primeiros dias de campanha, em que efetivamente foi várias vezes questionado sobre o antigo líder do PS, acabou por partir várias vezes do próprio António Filipe a iniciativa de atacar o adversário, geralmente nos discursos direcionados aos apoiantes. O objetivo era óbvio: tentar estancar a sangria de eleitores que iam cedendo à pressão do voto útil. Ficará por saber que destaque e que imagem teria Filipe conseguido passar se tivesse largado o tema mais cedo.

Além disso, António Filipe também se pode queixar das previsões de mau tempo que raramente se concretizaram. Na primeira semana de campanha do candidato, não houve ações de rua nem de contacto espontâneo com a população. Os responsáveis da candidatura explicam que isso se ficou a dever à altura do ano em que a campanha acontece, e que o objetivo passava por não marcar iniciativas que poderiam ter de ser canceladas à última hora por causa da chuva por exemplo.

Mas há dois problemas: primeiro, o facto de raramente ter chovido, apesar das previsões de que isso iria acontecer. Segundo, a campanha dos adversários também acontece no inverno e a meteorologia é a mesma para todos. Nada disso os impediu de marcar presença em festas populares, mercados ou de fazer mais arruadas.

A segunda semana de campanha, em que as arruadas passaram de facto a fazer parte da agenda de António Filipe, mostraram o candidato a crescer em termos de confiança e à vontade no contacto direto com eleitores na rua. Era tarde demais. Quando chegou a um ponto em que já se mostrava pronto para liderar essas iniciativas sozinho — sem necessidade de ter ao seu lado figuras do seu partido como Paulo Raimundo, João Oliveira ou João Ferreira a servir de complemento –, tendo oportunidade de entusiasmar cidadãos indecisos, a campanha já estava a terminar. Estava feito o caminho para um resultado histórico pela negativa, e que obriga os comunistas a refletir e a repensar o futuro.