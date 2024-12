A queda da inflação, o aumento da pobreza e o apoio popular histórico. O primeiro ano da presidência do "louco" Javier Milei

Economistas reconhecem progressos, mas deixam alertas

De olhos postos no futuro, o Presidente prometeu que, em 2025, iria reduzir em 90% os impostos nacionais, atribuindo autonomia tributária às províncias e transformar a Argentina num centro para a Inteligência Artificial e modernização. “Queremos fazer 3200 reformas estruturais até ao final do mandato”, anunciou Milei.

Este desejo radical de mudança justifica a perceção positiva que as pessoas têm de Javier Milei. Pedro Gentil, empresário português residente nos EUA e com fortes ligações à Argentina, sublinha esta postura da população. No programa Contra-Corrente da Rádio Observador, lembra os amigos argentinos — alguns dos quais também residem nos Estados Unidos — que querem voltar a investir no país, porque veem esperança na governação de Milei.

Com os anteriores governos assistiu-se à “destruição da economia”, mas com Milei, “há uma tendência de aumento de alocação de investimento”, argumenta o empresário, que passou uma temporada na Argentina este ano.

“Não é um milagre. O milagre é o facto de nós, europeus, continuarmos a chamar de loucos a quem tem uma solução”, afirma. Pedro Gentil partilha que, mesmo entre a classe trabalhadora, as pessoas lhe disseram que estão esperançosas e dispostas a trabalhar pelo país. “Ver uma Argentina forte vai [acontecer] muito mais rápido do que estávamos à espera”, remata.

Muitos economistas concordam com a análise no terreno do empresário português: Milei conseguiu mudar a perceção da comunidade internacional, arrancar o país de uma crise inflacionária e os “ventos internacionais” sopram de forma animadora para as suas políticas. Nomeadamente com a subida ao poder de Donald Trump, nos Estados Unidos, que classificou Milei como o seu “Presidente favorito”.

Também a avaliação do Fundo Monetário Internacional (FMI) aponta neste sentido, ao afirmar que a economia argentina “está num bom caminho”. “A consolidação do progresso sólido exige a melhoria da qualidade da consolidação orçamental, a tomada de medidas para estabelecer um roteiro para melhorar a situação monetária e cambial e a implementação de um programa estrutural”, pode ler-se no comunicado de junho deste ano.