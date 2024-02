[Nota: esta é a quarta parte de uma série de seis artigos, as anteriores podem ser lidas aqui:]

Miragens a Oriente

Como se viu na parte 3 desta série, desde meados do século XIX, ganhou raízes entre muitos intelectuais russos as ideias de que o povo russo possuía as características ímpares e de que estas, aliadas à posição geográfica da Rússia, predestinavam os russos a liderar um vasto império eurasiático. Estas ideias consolidaram-se a partir da década de 1920 no movimento eurasianista, que floresceu entre intelectuais russos que defendiam a monarquia, perfilhavam a fé ortodoxa e eram anticomunistas e que, em resultado destas convicções, tinham sido forçados a buscar refúgio na Europa Ocidental após a Revolução Bolchevique.

