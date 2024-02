[Nota: este é o primeiro artigo de uma série de cinco]

Ao contrário dos monarcas e senhores da guerra de outras eras, que soíam saquear e devastar territórios, escravizar, deportar e massacrar povos, locupletar-se com riquezas alheias e apropriar-se de feudos e reinos sem dar explicações seja a quem for, os governantes modernos sentem necessidade de justificar os seus arroubos bélicos e expansionistas, ainda que as razões aduzidas costumem ser esfarrapadas, incongruentes e até risíveis. Os próceres de outras eras não tinham de prestar contas a um parlamento democraticamente eleito e, muito menos, de preocupar-se com a “opinião pública”; a única “sensibilidade” a que tinham de atender era a vontade das suas tropas em continuar a marchar e combater. Átila não lançava invasões e raziaes em função de estudos de opinião sobre a sua popularidade entre os hunos, Alexandre o Grande não auscultou os povos macedónio e grego antes de arremeter contra o Império Persa e Napoleão não precisou de lançar uma campanha de propaganda antes de invadir a Rússia – mas até Alexandre se viu forçado a desistir de tentar juntar a Índia à sua impressionante lista de conquistas, por os seus soldados, esgotados por uma caminhada de 35.000 km, pontuada por numerosas batalhas, escaramuças e privações, e roídos pelas saudades de casa, se recusaram a prosseguir para Oriente.

Mesmo pelos padrões do nosso tempo, em que, quer nas democracias quer nas autocracias, todas as intervenções externas são minuciosamente justificadas, o zelo que a Federação Russa tem colocado na legitimação da invasão da Ucrânia é invulgar, até pelo envolvimento directo do chefe de Estado russo nessa operação de mistificação. Entre as peças de retórica que Vladimir Putin produziu sobre este tema, há três particularmente significativas: uma foi o ensaio “Sobre a unidade histórica de russos e ucranianos”, publicado a 12 de Julho de 2021; outra foi o discurso proferido a 21 de Fevereiro de 2022, perante a Assembleia Federal da Rússia e transmitido pelas televisões; esta ominosa alocução teve continuidade, três dias depois, no anúncio do lançamento da “operação militar especial”. Como complemento, é elucidativa a leitura do discurso de 21.06.2023, proferido perante a Assembleia Federal Russa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.