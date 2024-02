[Nota: este é o segundo artigo de uma série de seis. O primeiro pode ser lido aqui.]

“O direito dos povos da Rússia à autodeterminação”

Quase todos os livros de História afirmam que uma das principais consequências da I Guerra Mundial foi a dissolução de quatro poderosos impérios: o Alemão, o Austro-Húngaro, o Otomano e o Russo. É verdade para os três primeiros, mas não para o quarto. Num primeiro momento, os bolcheviques pareceram ir permitir que as múltiplas etnias do antigo Império pudessem escolher o seu caminho. Uma das primeiras leis promulgadas pelo Governo bolchevique, a 15 de Novembro de 1917 foi a “Declaração dos Direitos dos Povos da Rússia”, assinada por Lenin e pelo Comissário do Povo para as Nacionalidades, que garantia:

