O epicentro foi em Quichinau, capital da Moldávia, mas as ondas de choque sentiram-se nos Estados Unidos e restantes países da NATO. “A questão não é se a Federação Russa lançará uma nova ofensiva em direção ao território moldavo, mas quando isso acontecerá: no início do ano, em janeiro, fevereiro, ou mais tarde, em março, abril.” As palavras do diretor das secretas moldavas, a 19 de dezembro, tiveram o impacto de um tremor de terra, ao ponto de os Serviços de Segurança e Inteligência (SIS) sentirem necessidade de refrear o tom e de esclarecer, em comunicado, o que queria realmente dizer Alexandru Musteata. O cenário está em cima da mesa, mas “depende dos desdobramentos da guerra na Ucrânia”.

O diretor do SIS, além de marcar uma data no calendário para a possível invasão russa, detalhou como poderia acontecer: através da criação de um corredor terrestre a ligar o sul da vizinha Ucrânia (zona de Odessa) à Transnístria — uma zona separatista pró-russa, cuja independência não é reconhecida pela comunidade internacional. Em termos de território, é uma fatia finíssima da Moldávia, encostada à Ucrânia. “Podemos discutir o que se seguirá e quais as intenções [russas] em relação a Quichinau. Mas há um risco real e elevado”, argumentou Musteata.

