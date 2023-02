A Moldávia pode ser um dos próximos alvos da Rússia. A Presidente Maia Sandu acredita que Moscovo está a preparar um golpe de Estado no país, alerta que já tinha sido feito pelo Presidente ucraniano.

“A declaração do presidente Zelensky sobre os planos da Federação Russa para desestabilizar a República da Moldávia foi confirmada pelas nossas instituições”, disse a Presidente, falando aos jornalistas, reforçando que não é novidade Moscovo “realizar ações subversivas no território” do país.

Segundo a informação recolhida pela Moldávia, já no outono passado “houve tentativas de desestabilizar” o país, mas o objetivo não foi alcançado.

O objetivo destas ações “é derrubar a ordem constitucional, mudar o poder legítimo de Chisinau [a capital do país] para um ilegítimo que coloque o país à disposição da Rússia”, concluiu Maia Sandu. Além disso, a Presidente acredita que o Kremlin pretende “travar o processo de integração europeia, mas também usar a Moldávia na guerra contra a Ucrânia”.

As explicações da Presidente sobre o modus operandi apontam para o envolvimento de cidadãos de várias nacionalidades — russos, bielorrussos, sérvios e montenegrinos —, com formação militar, mas que estarão disfarçados de civis para levar a cabo ações violentas, atacar edifícios do Estado e fazer reféns. “Através de ações violentas disfarçadas de protestos da chamada oposição, a mudança de poder em Chisinau seria forçada”, declarou Sandu. “Asseguro-vos que as instituições do Estado estão a trabalhar para prevenir estes desafios.”