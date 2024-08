Abuso sexual. Como PJ conseguiu identificar um motorista TVDE, recolher provas biológicas e deter o suspeito numa semana

Depois de uma noite numa discoteca na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, Marta (nome fictício) quis ir para casa e chamou um TVDE. Era já madrugada de domingo, dia 28 de julho. O carro que chegou à zona situada entre o Metro e o cais onde param os barcos com destino à Margem Sul era conduzido por um homem de 26 anos e, ao longo da viagem, Marta acabou por adormecer. Estava cansada, explicou ao Observador Carlos Farinha, diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, que garantiu que a jovem não estava alcoolizada, contrariamente ao que chegou a ser noticiado. “Pode ter bebido alguma bebida, mas não estava alcoolizada”, sublinhou.

Pouco antes da paragem final, o condutor terá percebido que Marta não estava acordada, parou o carro, saiu do lugar que ocupava como condutor, abriu a porta de trás do carro e sentou-se ao lado de Marta, que continuava a dormir. E acabou por abusar sexualmente dela, dentro do carro e num momento em que Marta não tinha qualquer capacidade de resistência.

O homem de 26 anos é agora suspeito do crime do crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, cuja pena de prisão estabelecida pelo Código Penal varia entre os seis meses e os oito anos. Depois de ter sido presente a primeiro interrogatório no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, foi determinada a medida de coação de prisão preventiva.

Condutor foi identificado em poucos dias e provas ainda estavam no carro

O crime terá acontecido na madrugada de 28 de julho e, como explica Carlos Farinha, foram necessários poucos dias para identificar o suspeito e para localizar o carro onde terá acontecido a agressão sexual. Aliás, entre a queixa e a detenção passou cerca de uma semana. Esta rapidez deve-se, sobretudo, a três fatores que estão necessariamente ligados: a queixa, a identificação do condutor através dos dados da plataforma TVDE e a recolha de provas no carro.

Primeiro, explicou o diretor nacional adjunto da PJ, esta vítima sinalizou o caso – quer na polícia, quer no hospital. E fê-lo assim que o crime aconteceu, o que permitiu que a queixa tenha passado logo para as mãos da Polícia Judiciária, que deu início à investigação. E aqui há também um ponto importante e que está relacionado com a apresentação de queixa de forma correta. Ou seja, o crime ou suspeita de crime devem ser denunciados à polícia — há vários casos que se tornam virais nas redes sociais e, por vezes, não existe qualquer queixa feita junto das autoridades.

Carlos Farinha dá, aliás, o exemplo de uma mulher vítima de agressão sexual há cerca de dois anos, no Algarve: o caso foi partilhado nas redes sociais antes de chegar às mãos da Polícia Judiciária. “Essa não é a forma de denunciar. É preciso que a informação chegue ao sistema. Não quer dizer que o sistema não consiga ser proativo e investigue o que está a ser dito [nas redes], mas não podemos dar isso como garantido.”