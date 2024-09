Abusos na Igreja: Rute Agulhas questiona validação de testemunhos pela Comissão Independente. Socióloga da comissão diz-se "incrédula"

Ao Observador, a psicóloga sublinha que todas as vítimas que já falaram com o Grupo Vita ou com as comissões diocesanas de proteção de menores e que, agora, querem pedir uma compensação financeira não precisam de repetir o seu testemunho. Contudo, quem falou com a Comissão Independente terá necessariamente de repetir a informação, já que é impossível aceder aos registos daquela comissão.

“Há pessoas que vêm ter connosco e dizem: ‘Preenchi o inquérito da Comissão Independente e foi dado como validado.’ E querem a compensação financeira”, explica Rute Agulhas. “Uma pessoa veio ter connosco e disse: ‘O meu caso foi validado, porque até apareceu um excerto do meu testemunho no relatório da Comissão Independente.’ As pessoas vêm com uma expectativa e, quando nós explicamos que a metodologia têm de ser ajustada, sentem que é revoltante porque vão ter de contar tudo outra vez. Tive uma pessoa que me disse que escreveu tudo no inquérito online, fez um enorme testamento. Quando eu lhe disse que não tínhamos acesso, que foi destruído, a pessoa ficou escandalizada.”

A psicóloga que lidera o Grupo Vita teria preferido que todas as vítimas que falaram à Comissão Independente pudessem autorizar formalmente aquela comissão a transmitir ao Grupo Vita as informações que têm a respeito do caso, evitando que a vítima tivesse de repetir os seus relatos — algo que tem um significativo impacto psicológico sobre as pessoas.

Por seu turno, Ana Nunes de Almeida, da Comissão Independente, repetiu ao Observador as explicações que já tinha dado em junho: as regras legais que se aplicam a este tipo de investigação académica exigem a destruição da base de dados. “Já antes do Regulamento Geral de Proteção de Dados as equipas de investigadores faziam isto”, diz. “Quando trabalhamos com populações tão sensíveis, a informação deve ser trabalhada e tudo o que pode identificar a vítima ou o local tem de ser destruído. O que fizemos foi anonimizar totalmente a base de dados.”

A base de dados expurgada de dados que permitam identificar vítimas e abusadores está, agora, disponível a investigadores e académicos que pretendam estudar esta realidade. Mas nada mais.

De acordo com Ana Nunes de Almeida, a Comissão Independente já tinha definido, logo à partida, um prazo de cerca de um ano após a publicação do relatório final para que se fizesse este processo de destruição dos dados pessoais, informando a Conferência Episcopal desse prazo. Nesse período, garante a socióloga, a Comissão Independente entregou ao Grupo Vita as informações de “três ou quatro vítimas” que consentiram por escrito com essa transmissão de informação. A resposta do Grupo Vita foi a de que “não era suficiente”, lembra Ana Nunes de Almeida. “Ora, não é suficiente para a missão do Grupo Vita. Nós éramos um grupo de investigação. Não éramos uma comissão de intervenção, nem um grupo de apoio, nem a polícia, nem um tribunal, nem a Igreja.”

Rute Agulhas confirma que “é verdade” que o Grupo Vita recebeu informação sobre essas três ou quatro vítimas, dados que foram pedidos ainda antes da destruição da base de dados. “Uma delas, recebemos meia página; outra, duas páginas, que tinham sido o que a pessoa escreveu. Uma vítima disse-nos que falou várias vezes com a Comissão Independente, que nos deu dois parágrafos. Com dois parágrafos, eu tenho de entrevistar a pessoa”, afirma Rute Agulhas, que garante não ter sido informada do prazo de um ano para a destruição da base de dados.

A psicóloga garante que uma boa parte das vítimas que se têm aproximado da Igreja para requererem a compensação financeira dizem já ter falado com a Comissão Independente e mostram-se relutantes em repetir a sua história — algo que poderia ser mitigado com um acesso à informação da Comissão Independente. Sem esses dados, não resta alternativa à repetição dos testemunhos.