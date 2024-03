Adolescência, depressão e suicídio. O projeto que fala dos temas e previne comportamentos nos jovens

Dina Inocêncio, especialista em Saúde Mental e Psiquiatria, é enfermeira numa das Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) do Centro de Saúde de Cantanhede e uma das dinamizadoras do +Contigo em contexto escolar desde i início do projeto. Neste ano letivo tem dez turmas de oitavos anos de dois agrupamentos de Cantanhede, o de Marquês de Marialva e o de Lima de Faria. “Trabalhamos questões do bem-estar individual e de grupo, fazemos brainstormings, o que acham que é o bem-estar, quais os fatores que o influenciam e prejudicam, tendo em conta as suas experiências”, adianta. Esta é uma das dinâmicas, há outras.

“Os alunos colocam-se em círculo, dão as mãos, e dizem duas qualidades deles e dois aspetos positivos do colega que está ao seu lado direito, sabe-lhes bem elogiar o outro”, refere. Foi exatamente isso que aconteceu na última quarta-feira antes das férias da Páscoa numa turma do oitavo ano da EB2,3 de Marquês de Marialva. Dezanove alunos deram as mãos e falaram das suas qualidades e das virtudes dos colegas, em dia de karaoke na escola, com alegria no ar e bom humor espevitado.

“Pedir ajuda não é uma fraqueza”

Fabiana Sargaço estava no oitavo ano quando frequentou o +Contigo na EB Marquês de Marialva, em Cantanhede, e recorda-se bem das sessões. “Trabalhámos a autoestima, o nosso bem-estar e desenhámos na palma da nossa mão, para nos lembrarmos que todos temos coisas boas e como isso nos faz sentir melhor.” Tinha 13 anos, agora tem 17 e está no 12.º ano e garante que o projeto veio na altura indicada. “Na adolescência, uma idade complicada, é tudo um problema, e não tem de ser tudo um problema, e está tudo bem quando alguma coisa não está bem. O projeto fez-me perceber que não faz mal pedir ajuda quando nos sentimos em baixo.”

Dina Inocêncio segue o modelo do +Contigo que tem sete sessões em sala de aula, ao longo do ano letivo. Nesses momentos, estão dois dinamizadores, ambos profissionais de saúde, um mais ativo, outro mais atento a observar o que se passa: os detalhes, o aluno que fala menos, a aluna que demora mais tempo a sair da sala, o mais tímido que parece querer falar e não o faz. Está também um professor que não intervém nas dinâmicas. Na primeira sessão, fazem-se as devidas apresentações das pessoas e do projeto e aplica-se o jogo do estigma. Os alunos são desafiados a imitar uma pessoa com uma perna partida, com diabetes, com um cancro, com uma doença mental, para que percebam que não há assim tantas diferenças entre umas e outras, e que ter um destes desafios nõa é sinónimo de fraqueza, preguiça, violência ou inutilidade.