Afinal, Bugalho transformou água em vinho e deu o passo que faltava para "outros milagres"

Cristo não desceu à Terra, mas transformou água em vinho nas Bodas de Caná. Ou melhor: transformou um independente num militante. Sebastião Bugalho, contra o que o próprio tinha dito nos últimos meses, tornou-se militante do PSD, num anúncio feito pelo líder do partido do palco do Congresso do PSD. Este era o passo que faltava para ambições futuras do antigo jornalista e comentador político que não enjeita vir a ser primeiro-ministro. Isto, claro, depois de Montenegro — e nunca contra Montenegro.

Bugalho confessou que já vinha “tendo conversas com o presidente do partido sobre qual devia ser o momento certo”, reforçou que foi convidado (vincando que não entrou por iniciativa própria) e ainda que se filiou “por uma questão de gratidão, não por uma questão de ambição”. No partido, mesmo entre aqueles que promoveram a ligação ao partido, ninguém duvida das ambições maiores do candidato às europeias.

A filiação de Bugalho contradiz tudo o que o próprio tem dito nos últimos meses. Há menos de três meses, no programa Vichyssoise, na Rádio Observador, o eurodeputado dizia: “Confesso que, tendo sido eleito como independente há tão pouco tempo, não faria grande sentido, depois de os portugueses elegerem um independente, esse independente transformar-se num militante, como Jesus Cristo nas Bodas de Caná transformou a água em vinho. Há tempo para fazer outros milagres.” Mais contraditório ainda é com o que disse numa entrevista ao Observador durante a campanha das eleições europeias: “Eu sou independente, gosto de ser independente, tenciono a exercer o meu mandato de forma independente.”

Sebastião Bugalho, que já foi candidato a deputado pelo CDS, em junho nem sequer mostrava uma preferência clara por um dos dois partidos que compõem a AD: “Se tiver de ser militante, ou se escolher ser militante dos partidos que constituem a Aliança Democrática, obviamente que ficaria honrado. São partidos fundadores da democracia, como é que eu não poderia estar honrado?”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os sinais eram em sentido contrário. No início da semana, uma fonte da delegação do PSD em Bruxelas tinha garantido ao Observador que não seria repetido o número de António Costa e Marta Temido (em que o cartão de militante foi entregue pelo líder à ex-ministra no palco durante um Congresso do PS). A vontade de Bugalho em ser militante era, afinal, maior do que aparentava e contrária a tudo o que vinha a repetir em declarações públicas.

Bugalho diz que não colocou o pé “nem no travão, nem no acelerador” a caminho da militância e que o que aconteceu foi que “o carro foi andando e esta paragem faz parte do percurso.” Revelou ainda que este sábado de manhã conversou com alguém que lhe disse que aderir à militância é um “passo natural“. Um alto dirigente do PSD comentava há algumas semanas com o Observador a ambição de Bugalho em chegar a primeiro-ministro: “Bom, para isso era preciso ser líder do PSD. E, para ser líder, é preciso ser militante.” Ora, esse passo foi agora dado. Mesmo que seja um “baby step“, era indispensável para um dia “chegar lá”.

Sebastião Bugalho, em entrevista ao Observador, explicou este sábado que se tornou militante porque foi convidado a fazer parte do PPE, porque atingiu importantes feitos relacionados com a oposição venezuelana e porque recebeu “um convite pessoal de Luís Montenegro”.

Apesar de ter promovido o número de anunciar Bugalho no palco e de ter dito que é dos “melhores que há em Portugal”, o líder do PSD colocou o antigo candidato às Europeias no mesmo plano de Ana Gabriela Cabilhas, que era a sua mandatária para a juventude. É uma forma de puxar por Bugalho — que até se levantou para acenar ao Congresso e foi muito aplaudido — mas com moderação.