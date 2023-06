“A contraofensiva ucraniana começou”. Depois de meses de especulação sobre o “quando”, com falsas partidas pelo meio, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) — que acompanha há mais de um ano a evolução dos combates — dá por iniciada a nova fase da guerra, em que as forças ucranianas passam ao ataque na esperança de restaurar a integridade territorial e expulsar os russos do país. Sem surpresa, Kiev não confirma e, para já, remete-se ao secretismo. Afinal, “os planos gostam de silêncio”, avisava há poucos dias o ministro da Defesa.

Numa altura em que os olhares se concentram na região de Kherson, após a explosão da barragem de Nova Kakhovka ter provocado inundações que submergiram cerca de 600 quilómetros quadrados e levaram à retirada de mais de 4000 residentes, o ISW anunciou, sem rodeios, que os planos de ataque de Kiev já estão em marcha. “A atividade registada por toda a Ucrânia é consistente com uma variedade de indicadores de que as operações ucranianas da contraofensiva estão a decorrer”, refere o instituto norte-americano numa publicação divulgada na conta oficial de Twitter, onde partilha atualizações diárias sobre a guerra.

The Ukrainian #counteroffensive has begun.

Activity throughout #Ukraine is consistent with a variety of indicators that Ukrainian counteroffensive operations are underway across the theater.

????on what we’re seeing & how to evaluate this activity ⬇️ https://t.co/hwgxTnU2Tr

— ISW (@TheStudyofWar) June 8, 2023