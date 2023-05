“Ninguém espera a Inquisição Espanhola.” A catch phrase dos Monty Python, grupo britânico que celebrizou a frase em 1971 na série de comédia Flying Circus, é o oposto do que se pode dizer do momento atual na Ucrânia. Todos esperam a contraofensiva ucraniana. E todos a esperam tanto, e com tanto vigor, que as expectativas criadas estão a ganhar dimensão sobre-humana. Nos últimos dias, vários políticos, ucranianos e não só, têm tentado gerar uma ideia alternativa: a contraofensiva, se e quando acontecer, não será necessariamente o climax da guerra. O próprio Presidente ucraniano disse precisar de mais tempo antes de avançar no terreno.

Getty Images

