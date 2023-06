Na primavera. Quando o terreno estivesse mais sólido. Quando a Europa desse mais armas. No meio da confusão, para confundir o inimigo. Nas últimas semanas, foram muitas as falsas partidas e incontáveis as teorias que apontavam para a aproximação da famigerada contraofensiva ucraniana contra a Rússia — mas nunca os sinais foram tão claros como agora. A Ucrânia não confirma, mas Volodymyr Zelensky faz referências cada vez mais explícitas a uma possível contraofensiva — e a Rússia insiste que esta já começou, tese que analistas dos Estados Unidos também subscrevem.

Nos últimos dias, os sinais que parecem mais concretos foram-se acumulando, a começar pelo discurso em que Zelensky fez questão de se dirigir a homens específicos nas linhas de combate e pela entrevista em que considerou que a Ucrânia está “pronta” — e a acabar pelo reconhecimento da própria Rússia de que a ofensiva terá começado (com garantias de que está a conseguir repeli-la com sucesso).

Pelo meio, vai-se registando o posicionamento de tropas ucranianas em zonas de combate ou os ataques contra alvos estratégicos. Mas também se registam alguns avisos: a esperada contraofensiva, alertou o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly, não será “um filme de Hollywood”, limpo e sem falhas; e, como admitiu Zelensky, é de esperar um número elevado de mortes entre as fileiras de Kiev.

