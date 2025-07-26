Marcelo Rebelo de Sousa duvidou do número de estrangeiros a residir em Portugal e, apesar de já ter sido esclarecido pelo Governo, expôs fragilidades nas contas feitas pela AIMA e pelo INE. O Presidente da República diz ter agora a “sensação” de que os dados da AIMA estão mais perto da “realidade”. Por sua vez, a AIMA diz que ainda não tem os números atualizados. E, para completar o triângulo, o INE queixa-se que a AIMA já devia ter enviados esses números em fevereiro. A verdade, explicam os especialistas ouvidos pelo Observador, é que ninguém pode dizer ao certo quantos imigrantes existem em Portugal.

Por consequência, Marcelo Rebelo de Sousa não tem dados objetivos para dizer se os números estão inflacionados ou martelados, como chegou a sugerir, mas tinha razão ao desconfiar de que algo não estava bem.

Ainda esta semana, na audiência com vários partidos em Belém, Marcelo, como revelou o Observador, voltou a dizer a alguns líderes partidários da oposição que os números da imigração não batiam certo. Já há quase dois meses, em público, o Presidente tinha manifestado “perplexidade” com a aparente incompatibilidade entre dados de duas entidades relativamente a 2024: por um lado, a estimativa do número da população residente em Portugal, publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), registou um aumento anual de 110 mil, fixando-se num total de 10,7 milhões; por outro lado, meses antes, uma revisão em alta dos dados, feita pela AIMA, mostrava que o número de cidadãos estrangeiros no país tinha aumentado cerca de 501 mil, fixando-se nos 1,5 milhões.

Na altura, Marcelo considerou mesmo que “uma coisa não joga com a outra“, estimando que, se existissem realmente 1,6 milhões de estrangeiros no país, a população total seria de 12 milhões. Para Portugal ter menos de 11 milhões de habitantes, o número de estrangeiros residentes teria de ser “um pouco menos de um milhão”, admitiu o Presidente da República.

Apesar de não oferecer um novo número de referência, a explicação para a diferença entre os dois números é simples. O INE disse ao Observador que para a sua mais recente estimativa da população nacional utilizou o número de estrangeiros residentes com estatuto legal da AIMA relativos a 2023 (e não 2024).

INE ainda não recebeu dados da AIMA

Assim, a discrepância entre a evolução das duas estatísticas tem uma justificação clara: a AIMA ainda não entregou dados relativos a 2024, nem a revisão dos dados relativos a anos anteriores. “A AIMA ainda não transmitiu ao INE informação sobre ‘População estrangeira com título de residência válido em 31 de dezembro’ e ‘Concessões de títulos de residência relativa a 2024, nem revisões de dados enviados em anos anteriores”, disse fonte oficial do instituto ao Observador.

Estes dois indicadores — o primeiro referente ao total de cidadãos estrangeiros e o segundo ao fluxo anual de entradas — são enviados anualmente ao INE, ao abrigo de um Protocolo de Colaboração que existia com o SEF. De acordo com o instituto, o acordo previa dois prazos, que se mantiveram com a AIMA: o envio dos dados provisórios em fevereiro e o envio dos dados finais em maio.

Apesar de o ministro da Presidência ter feito uma conferência de imprensa em abril em que divulgou os dados preliminares, que constam do relatório preliminar da AIMA, os mesmos continuam por entregar ao INE, passados seis meses do prazo e três meses da sua divulgação. Nessa altura, os processos pendentes de manifestação de interesse aos quais foi concedida autorização de residência foram distribuídos pelos anos em que o pedido inicial tinha sido feito.

Sendo que ainda não existe um relatório oficial que retrate esta realidade, o INE afirma que “não tem a informação com o detalhe necessário que permitisse a sua integração na metodologia de cálculo das estimativas de população”. Neste momento, fonte do INE diz ao Observador que o instituto se encontra “na expetativa de vir a receber essa informação o mais breve possível, no âmbito da articulação das duas entidades”.

O INE utiliza os dados destes dois indicadores do ex-SEF/atual AIMA para o cálculo dos números relativos ao fluxo migratório e à população residente (distribuída por nacionalidade), após uma adequação metodológica. Como seria de esperar, os dados desta última estatística também são tidos em conta para o cálculo da estimativa anual do total da população residente, que é publicada todos os anos pelo INE em junho. Ao contrário do que aconteceu em 2023, a mais recente estimativa anual do INE para a população residente relativa a 2024 não teve em conta dados administrativos atualizados.

Dados da AIMA não são estatísticos

Depois de ter sido esclarecido pelo Governo, Marcelo Rebelo de Sousa concluiu que “os números do INE têm variáveis menos fiáveis do que os da AIMA”. Contudo, ainda não são do conhecimento público quaisquer números oficiais da agência governamental, sendo que a versão final do relatório relativa a 2024 não foi até agora publicada.

A agência governamental diz ao Observador que se encontra “na fase de consolidação dos dados e tenciona apresentar o relatório em breve, o qual irá integrar o ano de 2024 e o 1º semestre de 2025″. A AIMA acrescenta que “está empenhada em apresentar os dados com a maior brevidade possível e prevê que, pese embora tenha tido um maior número de situações resolvidas face ao ano anterior, o fará antes de setembro, mês da publicação dos dados relativos ao ano de 2023.”

Entretanto, o Governo serviu-se de outros dados administrativos para confirmar que existiu efetivamente um grande aumento do números de imigrantes, de acordo com o Nascer do Sol. Para chegar a essa conclusão, o Executivo liderado por Luís Montenegro terá consultado dados relativos à utilização e interação com serviços públicos destes cidadãos, nomeadamente, com a escola pública, o SNS e a segurança social.

A diretora da Pordata Luísa Loura concorda que estes são “sinais que dizem que houve um grande crescimento”, mas explica que os números em causa são administrativos e não estatísticos. Acrescenta que em relação aos primeiros “é sempre preciso algum cuidado”, sendo que há muita contagem duplicada que pode deturpar os dados, afastando-os do número real. “É um esforço brutal consolidar dados administrativos em dados estatísticos oficiais”, explica. Nesse sentido, afirma que a instituição portuguesa por excelência para clarificar o número de estrangeiros em Portugal é o INE. “É quem tem a estrutura matemática e científica para o fazer”, defende.

O INE não pôde considerar os dados preliminares da AIMA, devido à exigência das diretivas europeias. De acordo com Luísa Loura, diretora da Pordata, o instituto é obrigado pela Eurostat a seguir de forma “muito rigorosa” uma grelha para poder utilizar a informação de entidades detentoras de dados como a AIMA. É daí que vem a exigência pelo tal “detalhe necessário” que o INE entende estar em falta nos dados até agora revelados pela agência.

No entanto, os números da população estrangeira residente publicados anualmente são estimativas que “podem ser sujeitas a revisões originadas por nova informação sobre o passado que não foi possível integrar a tempo da sua divulgação”, explica o INE. Isso poderá acontecer quando o relatório da AIMA for entregue ao INE, ou quando o próprio instituto poderá procurar fazer uma correção aos números. Luísa Loura lembra que isso aconteceu durante a pandemia, quando as condições de recolha de informação não estavam consistentes com os anos anteriores.

Dados pecam por excesso ou por defeito?

Algo que dificulta a exatidão dos dados relativos à residência de cidadãos estrangeiros, em Portugal, é que os movimentos migratórios não são sujeitos a registo direto. Uma académica especialista na matéria afirma ao Observador que o facto de um cidadão ter autorização de residência não significa que o mesmo habite em território nacional. “Nada garante que as pessoas cá estejam”, diz.

Por outro lado, os números da AIMA dizem respeito aos cidadãos que viram concedida a autorização de residência e, pelo contrário, não avançam o número de pedidos rejeitados, particularmente aqueles feitos por pessoas que já estavam em território nacional. A esse nível, um dos dados mais demonstrativos da existência de imigrantes que não têm autorizações de residência válidas foi recente o anúncio do Governo em relação ao envio de uma notificação de abandono voluntário a 40 mil cidadãos estrangeiros. Além disso, no que toca a imigrantes ilegais no país, não existem estimativas fiáveis para calcular a grandeza do fenómeno, sendo que o facto de estes não terem documentos é um entrave à sua identificação.

A conferência de imprensa de António Leitão Amaro, no dia 8 abril, tinha como mote mostrar que o primeiro Executivo de Luís Montenegro estava a combater a política de “portas escancaradas” dos últimos anos de governação socialista. “A imigração estava mesmo descontrolada, mas isso mudou com este Governo”, disse na altura. Com base no relatório intercalar da AIMA relativo a 2024, o Governo alegava que o número de estrangeiro no país tinha quadriplicado.

Após se terem registado 421 mil estrangeiros em 2017, o número tinha crescido para um milhão e 546 mil no final de 2024. O ministro acrescentou que o número deverá ser corrigido em alta, previsivelmente em mais 50 mil (1,6 milhões), quando for concluído o tratamento dos pedidos de regularização ao abrigo do ‘regime transitório’ criado pela Assembleia da República. O Governo assinalava ainda que a extinção da manifestação de interesse, decidida em junho de 2024, se tinha traduzido numa queda de 59% do fluxo de entradas.

Contudo, na altura, os dados foram contestados por alguns, nomeadamente o Sindicato dos Trabalhadores da Migração. “Não são 1,6 milhões, foi uma tentativa de empolar a situação. Mais do que eleitoralismo governamental, foi uma tentativa do conselho diretivo da AIMA mostrar um serviço que não fez”, afirmou Manuela Niza, dirigente do STM. A dirigente estimou que o número fosse inferior, referindo casos de estrangeiros com autorização de residência que não residem no país e a sobrestimação de outras variáveis. Ao Governo “interessa dar o maior número possível para dizer que as coisas estão muito mal”, afirmou a responsável, acusou na altura.

Ao contrário da AIMA, o INE não utiliza apenas a informação administrativa para calcular o número de emigrantes com estatuto legal no país, recorrendo também a informação proveniente de operações estatísticas como o Inquérito aos Movimentos Migratórios de Saída (IMMS) e o Inquérito ao Emprego (IE). A metodologia destes processos pode não estar ainda adaptada às novas realidades da imigração portuguesa. Uma especialista na temática assinala, em conversa com o Observador, que a habitação é utilizada regularmente como elemento de identificação fundamental nas amostras dos estudos conduzidos pelo INE. Essa realidade pode levar a que não sejam tidas em conta situações de cidadãos estrangeiros que não residem em habitações legais.

Assim, é possível saber o número de pedidos de residência, mas não quantos já desistiram e foram embora do país. É possível saber quantos imigrantes existem entre os que estão documentados, mas ninguém sabe quantos ilegais estão no País. Depois, mesmo dentro dos documentos que existem, entre o atraso na consolidação da AIMA e a desatualização forçada dos dados do INE, a verdade é que ninguém pode dizer ao certo quantos imigrantes existem em Portugal.