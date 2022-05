Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A gramática é o calcanhar de Aquiles dos alunos portugueses. Pelo menos, quando se olha para as provas de aferição de Português do 2.º e do 5.º ano, feitas em 2021 por uma amostra de alunos. Nelas, salta à vista o mau resultado nas perguntas desta categoria em comparação com as restantes. Os alunos mais novos, de 8 anos, tiveram de responder a duas perguntas de gramática. A percentagem de acerto, ou seja, de alunos que responderam de forma totalmente correta, foi de 35,1% numa e de 11,8% na outra. Assim, a maioria dos alunos (65%) do 2.º ano não conseguiu distinguir todos os verbos que era necessário assinalar e não foi capaz (90%) de identificar todos os nomes que estavam no plural.

No 5.º ano, o problema mantém-se. Avaliados os conhecimentos de gramática através de quatro perguntas, “a média de 35,2% [de acertos] obtida na globalidade dos quatro itens é reveladora da existência de dificuldades significativas neste domínio”. As conclusões são do volume II do Estudo de Aferição Amostral do Ensino Básico 2021, publicado pelo IAVE, o Instituto de Avaliação Educativa.

