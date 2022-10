Amanhã já é tarde de mais

Existe uma célebre cena que faz arrancar toda a história do filme de animação Inside Out, da Pixar, e nessa cena, a mãe, o pai e a Riley estão sentamos à mesa, a jantar, quando uma série de interações fazem despertar as emoções que controlam os comportamentos de cada um. É bastante bonita e bem conseguida a forma como os realizadores conseguiram ilustrar, ao longo de 95 minutos de película, um tema tão pertinente nestes dias: o nosso bem-estar emocional e mental. Pertinente na fase adulta, mas especialmente importante durante os primeiros anos de vida de uma criança, visto que quase uma em cada cinco crianças é afetada por um distúrbio emocional ou comportamental, será que temos ao nosso dispor as ferramentas para identificar sinais de alarme? A saúde mental infantil será uma prioridade?

Existem poucas coisas na vida que sejam tão fundamentais para uma vivência feliz e serena como a saúde mental: “é um fator determinadamente da forma como as pessoas pensam, sentem e comportam-se. É um fator essencial para a saúde no seu todo”, refere a pedopsiquiatra, Paula Vilariça. Esta acredita que a saúde mental infantil merece mais protagonismo uma vez que “‘sem saúde mental não há saúde’, como foi dito em 1954 por Brock Crisholm, o primeiro Diretor Geral da Organização Mundial de Saúde”. 68 anos depois, “continuamos a assistir à desvalorização e falta de investimento público e privado na Saúde Mental em geral e especialmente na Saúde Mental Infantil”.

Doença Mental não é uma escolha, em nenhuma idade

Tal como as doenças físicas, um diagnóstico de doença mental não é nunca uma escolha do doente: se não culpamos ninguém por ter o número de batimentos cardíacos mais elevados do que o que é considerado ideal, não é diferente quando se trata de uma doença mental. A pedopsiquiatra portuguesa explica que “tal como as doenças físicas, também as doenças mentais não são uma escolha ou defeito das pessoas, mas sim condições médicas que requerem atenção e tratamento”.

A falta de conhecimento e compreensão relativamente às doenças mentais acelera o estigma, cria terreno fértil para a discriminação, para o preconceito, para o crescimento da dicotomia “eu e o outro”: esta dinâmica que em bom português pode ser considerada uma ‘pescadinha de rabo na boca’ leva, consequentemente, à ausência de tratamento. Atualmente, segundo a médica portuguesa, “assistimos a um aumento exponencial de problemas mentais nas crianças e adolescentes e não há recursos para fazer face a este problema. São necessárias intervenções de prevenção, diagnóstico e tratamento para a saúde mental pediátrica, tal como existem nas outras áreas da saúde materno-infantil”. “A saúde mental nas idades pediátricas deveria ser um pilar nas políticas de saúde”.

É importante intervir precocemente: não desvalorize!

Os sintomas das perturbações mentais são muito variados: segundo a especialista “nas crianças e adolescentes passam por alterações de comportamento, dificuldades de aprendizagem, dificuldades de socialização, alterações emocionais, entre muitos outros”. Dada a abrangência da sintomatologia, é possível que estes quadros clínicos sejam “confundidos com problemas do foro da educação ou reações que são variantes do normal e que estão relacionadas com o desenvolvimento ou adaptação normativa a fatores da vida”, acrescenta. Quando se fala de sintomatologia é importante reter que “nem tudo o que corre mal ou que é problema na vida das pessoas é sintoma de doença mental”, e por isso, na dúvida, procure um especialista – o diagnóstico de qualquer área da saúde mental é da responsabilidade de profissionais habilitados.

Muitas vezes, quando existe uma relação de confiança entre a criança e os seus cuidadores, é a própria que quando atinge alguma maturidade emocional e linguística que observa algumas alterações no seu comportamento e pede ajuda. Contudo, nem sempre é assim.