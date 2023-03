O bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, responde com “um suspiro” a todos aqueles que, dentro da Igreja Católica, têm tentado pôr em causa a credibilidade do relatório produzido pela Comissão Independente que estudou os abusos sexuais de crianças no contexto da Igreja em Portugal. “É fundamental, é credível, só temos de agradecer”, diz o bispo sobre o documento elaborado pela comissão liderada pelo psiquiatra Pedro Strecht, que estimou a possibilidade de terem existido pelo menos 4.815 crianças vítimas de abusos na Igreja em Portugal desde a década de 1950. Mesmo admitindo que poderá haver falhas e dificuldades do lado da Igreja e do lado da comissão, o bispo sublinha que este não é o momento para “discutir o que não tem discussão” e que o relatório dissipa as dúvidas de que “isto aconteceu” e “destruiu vidas”.

Numa entrevista ao programa Sob Escuta, da Rádio Observador, D. Américo Aguiar fala também sobre a controvérsia que tem marcado a última semana na Igreja Católica: o modo como os bispos estão a lidar com as listas de nomes de alegados abusadores entregues pela comissão independente. Questionado sobre a diferença entre a atuação das dioceses de Angra e Évora (que afastaram de imediato os padres suspeitos) e o patriarcado de Lisboa, que ainda aguarda mais informações, o bispo auxiliar sublinha que aqueles dois bispos fizeram o que Lisboa teria feito se tivesse recebido “os dados mínimos”. Aliás, D. Américo Aguiar diz até que se as listas recebidas pelos bispos tivessem associadas as siglas correspondentes aos casos relatados no relatório o trabalho da Igreja seria mais fácil.

