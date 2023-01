Um padre católico da diocese de Viana do Castelo foi afastado das suas funções depois de ter surgido uma denúncia de abusos sexuais de menores que o envolve e que o próprio confirmou, anunciou esta segunda-feira a própria diocese, num comunicado enviado aos jornalistas.

“A Diocese de Viana do Castelo informa que recebeu uma denúncia, no âmbito dos abusos sexuais de menores, visando o Pe. André Filipe da Costa Gonçalves, tendo a mesma Diocese comunicado a notificação às autoridades civis e canónicas competentes“, lê-se na nota.

“Confrontando com os indícios apresentados, o Pe. André Filipe da Costa Gonçalves confirmou os factos de que é acusado e comunicou a sua decisão de se afastar do exercício das suas funções”, diz ainda o comunicado.

O sacerdote em questão tinha a seu cuidado um total de seis paróquias — Abedim, Bela, Cambeses, Longos Vales, Portela e Sago —, todas situadas no concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo.

Ao Observador, fonte da diocese de Viana do Castelo confirmou que a denúncia chegou ao bispo da diocese transmontana no final do dia de sexta-feira, pelo que só esta segunda-feira foi possível avançar com o processo de encaminhamento da denúncia para as autoridades canónicas e para o Ministério Público. O padre foi confrontado pelo bispo da diocese, D. João Lavrador, com o conteúdo da denúncia esta segunda-feira — e nesse mesmo momento confirmou ao bispo os factos e pediu para se afastar.

A diocese confirmou ainda que os factos a que a denúncia diz respeito terão ocorrido durante o ano de 2022.

Na nota enviada na noite de segunda-feira, a diocese informou também que, “tendo em vista as normas do direito canónico, o mesmo sacerdote se encontra proibido de exercer publicamente o ministério“.

“A Diocese partilha do profundo sofrimento da vítima e família, sendo com enorme sentimento de vergonha que torna públicos estes factos, desejando, também, exprimir o maior afeto e cuidado às comunidades paroquiais até agora confiadas ao Pe. André Gonçalves”, diz ainda o comunicado.

“Nesta circunstância particular, a Diocese de Viana do Castelo quer reforçar o desejo de ser um ambiente seguro e um espaço onde se possa dar voz ao silêncio, pedindo, ainda, todo o esforço, coragem, confiança e oração à comunidade diocesana, neste momento especialmente doloroso”, termina a nota.

A diocese de Viana do Castelo é liderada pelo bispo D. João Lavrador, antigo bispo de Angra, que em 2021 sucedeu ao bispo D. Anacleto Oliveira, que morreu em setembro de 2020 num acidente de viação.