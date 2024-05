Amorim, o obreiro do título que “já pode sair” e o adepto que veio da Islândia para a festa: reportagem no Marquês

Apesar de não esconder a vontade de continuar a ver Amorim a liderar a equipa na próxima temporada, Tomás admite que o mais provável é que o treinador acabe por sair, “para treinar noutra liga”. Este é, de resto, um sentimento comum à maioria dos adeptos com quem o Observador falou numa noite de verdadeira euforia. Rúben Amorim foi o principal obreiro do título, dizem os sportinguistas, mas o mais provável é que deixe o clube no final da temporada.

Amorim, claro. A estrutura, também. E o olheiro, Flávio Costa?

“Rúben Amorim já pode sair, deu tudo o que tinha”, diz outro Tomás, na casa dos 40 anos, que se reuniu com um grupo de familiares e amigos para festejar o título. À primeira pergunta do Observador, sobre a quem deve ser atribuído o maior mérito pela conquista do campeonato nacional, as respostas dividiram-se. “Ao Amorim, claro”, diziam uns. “A resposta é à estrutura”, contrapunham outros, com destaque para o presidente Frederico Varandas e para o olheiro do Sporting, pouco conhecido do grande público, mas cujo trabalho é avaliado de forma muito positivo por Tomás. “Falem do Flávio Costa, o nosso olheiro”, sublinha. “Não só por causa do Gyokeres, começou muito antes, com a contratação do Ugarte por exemplo”, lembra.

Por volta da meia noite vislumbrava-se já fogo de artifício em redor do Marquês. Antes disso, vários adeptos do Sporting festejavam com petardos e com tochas verdes, que foram lançando ao longo da Avenida António Augusto de Aguiar (uma das principais artérias de acesso à rotunda) perante o olhar ora de espanto, de muitos turistas que entravam e saíam dos hotéis daquela zona do centro de Lisboa, ora de desaprovação ou indiferença dos poucos moradores que arriscaram sair de casa.