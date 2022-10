Pela primeira vez em vários anos, o nome anunciado pelo secretário permanente do Comité do Nobel não foi o de um estranho. Com uma carreira de quase 50 anos e um currículo que inclui alguns dos mais importantes prémios literários, Annie Ernaux é, dirão alguns, uma escolha óbvia. A francesa era, aliás, há muito apontada como uma possível vencedora pelos seus livros de inspiração pessoal sobre temas como o género e a classe, o que acabou mesmo por acontecer. Não é habitual — de todos os Nobel, o da Literatura é aquele que é mais difícil de prever. Talvez por isso, serão poucos aqueles que esperavam ver esta quinta-feira o nome da romancista francesa nas manchetes dos jornais de todo o mundo.

A própria Annie Ernaux foi apanhada de surpresa. Por altura do anúncio do Nobel em Estocolmo, o secretário permanente Mats Malm informou que não tinha ainda sido possível falar com a escritora francesa. Quando um jornalista sueco conseguiu finalmente chegar à fala com a laureada, Ernaux, espantada, perguntou-lhe se tinha a certeza de que tinha vencido. O telefone tinha passado a manhã a tocar, mas a escritora, imersa no trabalho, não o tinha atendido. “É uma grande honra (…) e uma grande responsabilidade”, disse à estação de televisão sueca SVT.

A Academia Sueca justificou a atribuição com a “coragem e acuidade clínica” com que Ernaux “descortina as raízes, estranhamento e constrangimentos coletivos da memória pessoal”. Desde o início da carreira, que a romancista francesa tem explorado as suas próprias memórias e experiências pessoais para abordar os temas que lhe são caros, como a existência marcada pelas “disparidades em relação ao género, linguagem e classe”, com as quais teve contacto logo na infância, passada numa pequena aldeia pobre do norte de França. A abordagem autoficcional valeu-lhe algumas duras críticas, mas foi também o motivo que a levou a conquistar um lugar de destaque no panorama literário francês — a voz de Ernaux é a dela própria e, por isso, é única.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.