As injustiças no programa Erasmus como parte de um problema maior: CDU recorre aos jovens para apelar ao euroceticismo

Quer seja direcionada para o governo ou para as instituições europeias, essa revolta existe e vai-se notando em todas as ações em que têm participado os jovens ao longo da campanha. São eles que dinamizam as arruadas e os desfiles, que usam os megafones e os cartazes para chamar a atenção das pessoas nas ruas. Por isso mesmo, a tarde do sétimo dia de campanha foi-lhes dedicada, com discursos direcionados para os problemas que vivem hoje os jovens adultos — assolados por uma perspetiva de futuro assente em baixos salários e precariedade — quer estejam a entrar para a faculdade ou já a entrar no mundo do trabalho. “Vocês sabem melhor do que ninguém o que leva a juventude a emigrar”, sublinha Paulo Raimundo. “Não é porque se pode circular pela Europa fora. Os jovens emigram porque o que falta cá é o salário, os direitos, a estabilidade, o acesso à habitação, o presente e o futuro que cada um procura”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Também João Oliveira aponta neste sentido, apontando o dedo à União Europeia. Nomeadamente, ao programa Erasmus, que permite aos estudantes universitários de vários países passarem um semestre a estudar noutros países, através de acordos internacionais entre faculdades.

“Quando nos dizem que um dos grandes benefícios é termos o programa Erasmus, vale a pena perguntar se não há outros países fora da União Europeia que têm também o programa”, lembra. E de facto há. A Noruega, Islândia e o Liechtenstein fazem parte dos destinos elegíveis, enquanto membros da Associação Europeia de Comércio Livre e do Espaço Económico Europeu. Além destes, também a Macedónia do Norte, Turquia e Sérvia são nesta altura candidatos a aderir ao programa. Mas nem é para aí que vão as críticas de João Oliveira. Vão, isso sim, para um problema mais abrangente, tanto a nível externo como interno: as desigualdades.

Nesse sentido, o candidato deixa 3 perguntas: primeiro, “quantos jovens não conseguem chegar hoje ao ensino superior, quanto mais ao programa Erasmus?”; depois, “quantos jovens hoje, mesmo chegando ao ensino superior, não podem aproveitar o programa?”; por último, “quantos jovens hoje, mesmo aproveitando Erasmus, tendo contacto com outras culturas e outros, chegados a Portugal não conseguem sair de casa dos pais?”

As críticas de João Oliveira não se direcionam propriamente ao programa em si, mas sim para as condições de acesso. Condições essas, que pela sua análise, pintam o retrato da grande diferença de oportunidades que existe para os jovens, tanto entre Portugal e os países mais ricos da Europa, como dentro da própria sociedade portuguesa.