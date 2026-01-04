As metas e fasquias dos candidatos numas presidenciais imprevisíveis

Luís Marques Mendes. A pensar na vitória final

Derrota: Não passar à segunda volta

Mínimos olímpicos: Passar à segunda volta

Vitória: Ser Presidente da República

Foi há mais de dois anos, em agosto de 2023, que Marques Mendes admitiu pela primeira vez em público a possibilidade de se candidatar à Presidência da República. Antes disso, já trilhava há mais de uma década o caminho como comentador televisivo, que lhe trouxera uma enorme notoriedade. Mas o arranque como candidato acabaria por ser morno: as sondagens, hiperfavoráveis ao almirante, indiciavam que Mendes não convencia nem o próprio partido na totalidade.

Os ventos foram mudando, Mendes foi subindo a pouco e pouco nas sondagens – enquanto via Gouveia e Melo, indiscutível nos primeiros estudos de opinião, em queda livre – e encontra-se agora em posição de discutir o primeiro lugar nestas eleições. No radar das sondagens publicado pelo Observador, que soma os resultados dos últimos estudos de opinião, consegue 20,18% das intenções de voto, ficando a uma décima de André Ventura.

Assegurar que fica em primeiro lugar na primeira volta seria um bom desfecho. Mas Mendes tem aqui uma dupla responsabilidade: além de ser o único, aparentemente, em condições reais de disputar o primeiro lugar com Ventura, tem também apoio da AD e de toda a máquina do Governo, incluindo o do primeiro-ministro, numa fórmula que já garantiu três vitórias em quatro eleições possíveis. Ora, e até pelo que se disse acima sobre as taxas de rejeição de Ventura, Marques Mendes tem, neste momento, condições excecionais para ser o próximo Presidente da República — mais do que qualquer outro candidato.

Num cuidadoso processo de gestão de expectativas, Mendes não se tem cansado de dizer e repetir que tem todos os motivos para estar “tranquilo” e otimista com as sondagens porque estas colocam-no na segunda volta – e, numa corrida tão dividida como esta, é isso que verdadeiramente interessa. Mendes tem ganhado muito terreno nas sondagens, mas não com margem suficiente para excluir realisticamente a hipótese de ficar em segundo lugar.

Já se ficar abaixo do segundo lugar na primeira volta não haverá forma de vender o resultado como outra coisa que não uma colossal derrota. Afinal, trata-se do candidato com o mais vasto currículo político, antigo líder do PSD, apoiado pelo partido do Governo e com uma ampla notoriedade no país, ingredientes que teoricamente lhe poderiam garantir um bom avanço.

Desde que a tendência de vitória de Gouveia e Melo se inverteu nas sondagens que Mendes vai garantindo que os adversários se sentem ameaçados e por isso resolvem atacá-lo, revelando mesmo um certo “desespero”. A verdade é que o social democrata tem sido o alvo preferido de vários concorrentes a Belém e sabe que, numa altura em que o sentimento anti-políticos ganha força e em que é visto como um candidato do “sistema”, as acusações e insinuações lançadas contra a sua carreira como consultor (ou “facilitador”, segundo o almirante) podem prejudicá-lo. É importante não cometer erros nas próximas semanas e manter a tendência favorável mostrada pelas sondagens, sob pena de, numa corrida tão concorrida, tropeçar e cair para o terceiro lugar.