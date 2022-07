Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ano era 2011 e o cenário um jantar de Natal, neste caso do PS. Sentado a essa mesa estava o então deputado Pedro Nuno Santos, o mesmo que viria a tornar-se conhecido como o principal rosto da ala esquerda do partido. E, embora em causa estivesse uma aparentemente inocente refeição natalícia em tempos de crise, a fama de radical de Pedro Nuno acabaria cimentada graças às declarações que fez nessa noite – e que a rádio local de Castelo de Paiva gravou. O deputado garantia estar-se “marimbando” para os bancos alemães que emprestaram dinheiro a Portugal e lembrava que o país podia usar uma “bomba atómica” – “ou se põem finos ou nós não pagamos a dívida”. A ameaça faria efeito, garantia Pedro Nuno: “As pernas dos banqueiros alemães até tremem”.

Estamos em 2022, o cenário é um pouco menos familiar – desta vez é o pavilhão Rosa Mota, que serve de palco ao congresso do PSD – mas, de repente, a velha ameaça de Pedro Nuno é a frase mais citada ou parafraseada do congresso (competindo já com as recorrentes citações de Francisco Sá Carneiro).

