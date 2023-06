As suspeitas de tráfico de pessoas na academia Bsports, em Riba de Ave, já levaram Mário Costa, presidente da Assembleia Geral da Liga de Futebol, a renunciar ao cargo esta quarta-feira. No início da semana foram encontrados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 85 jovens jogadores que chegaram a Portugal com o sonho de jogar à bola, mas pelo menos 47 terão acabado sem os seus documentos de identificação e impedidos de regressar a casa. Agora, os menores vão poder voltar para os seus países e aqueles que têm mais de 18 anos vão poder escolher se querem ficar em Portugal ou regressar.

O que levou às buscas do SEF?

Tudo começou com uma denúncia anónima enviada para o SEF, que indicava existirem suspeitas de tráfico de pessoas. Segundo apurou o Observador junto de fonte deste organismo, depois da denúncia anónima, as informações recolhidas foram enviadas para o Ministério Público para ponderação de investigação. Neste momento, o caso continua nas mãos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, como órgão de polícia criminal,e está em segredo de justiça, havendo, por isso, poucos detalhes públicos sobre o caso.

